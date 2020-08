Real Forte Querceta al via: Adornato e Pegollo le pedine per migliorarsi

Vacanze finite per il Real Forte Querceta. Da domani (17 agosto) inizia la preparazione al Necchi-Balloni all’ordine del tecnico Christian Amoroso.

Mister si goda l’ultimo giorno

“Meno male. Finalmente si torna in campo, visto che le nostre sono state vacanze prolungate. Ci è mancato tutto. Lo sport in questa situazione di emergenza è giustamente stato messo in secondo piano. Ora sembra che ci siano le condizioni per rimetterci in gioco”

Avete adottato il motto: squadra che vince, nel vostro caso squadra che fa bene, non si cambia

“Ritrovo una squadra con un anno d’esperienza in più alle spalle, portiamo avanti un lavoro fatto bene, ora possiamo lavorare più in profondità curando maggiormente i dettagli”.

Avete cambiato poco, per esigenze o per disponibilità economiche?

“Abbiamo ritenuto che la squadra della passata stagione fosse attrezzata, avesse trovato il suo giusto assetto. Per tutti è una situazione di sofferenza, la società ha fatto degli sforzi per confermare tutti potendo contare su un budget ridotto. Importante è stato anche il segnale dei giocatori che hanno capito l’eccezionalità del momento. I ragazzi hanno la piena consapevolezza che questa è una società seria. Sono contento di poter riprendere a lavorare con la quasi totalità del gruppo della passata stagione”.

La ritiene una rosa definita?

“No, abbiamo bisogno di un paio di pezzi in difesa. Vediamo come andrà il mercato dei saldi, se uscirà fuori un nome importante. Non vogliamo dei numeri per forza ma un pezzo giusto al punto giusto”.

Ad una squadra ben collaudata avete inserito due pedine: un portiere esperto come Adornato e una punta di tutto rispetto come Pegollo.

“Siamo intervenuti bene. Adornato ci darà una grossa mano in un ruolo in cui lo scorso anno abbiamo avuto dei problemi perdendo dei punti importanti, Pegollo non ha ancora espresso a pieno il suo potenziale, il suo vero valore è ancora inespresso. L’importante è partire bene in fiducia, l’importante è saper toccare i tasti giusti in modo che possa far emergere tutto quello che è in grado di fare”.

Ripartirà dallo stesso sistema di gioco.

“Siamo partiti con il 4-3-1-2 passando a 3 in difesa e 5 a centrocampo, abbiamo proseguito con il 3-4-1-2 e credo che ripartiremo da questo sistema”.

Pegollo un ariete e Di Paola un uomo d’area, non rischiamo di pestarsi i piedi?

“Prima di tutto possiamo contare su Angelotti, uno che in ogni partita mette in area 15 cross. Anche lo scorso anno, c’erano le stesse perplessità sulla coppia Di Paola-Falchini. I due si sono trovati a meraviglia, li facevo giocare vicini, erano bravi nell’uno-due stretto. Hanno fatto cose incredibili, sono stati bravi a completarsi. Pegollo è uno che ha struttura, può tener palla e darti la profondità”.

Chi è il Christian Amoroso del Real Forte?

“Fabio Biagini è quello che si avvicina più di tutti. Per il modo in cui interpreta il ruolo, per la tanta geometria che ha, abbinata alla quantità. È un leader per lo spirito di gruppo che ha e per come rappresenta la società”.

Avrà un difetto

“Gli manca qualche gol. Lo scorso anno non ha mai segnato, ma 4 o 5 gol in canna li ha tutti”.

Cosa si aspetta da questo gruppo

“L’obbiettivo è costruire una stagione senza patemi. Se la nostra è una squadra competitiva questo non lo so. Con la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Nel calcio non è facile confermarsi. Lo stop forzato della passata stagione ha interrotto la nostra crescita. Dove potremo arrivare non lo so, potremo anche migliorare il piazzamento. Vediamo quali sono le caratteristiche del girone, quello del campionato scorso era più tecnico e lo avevamo ben interpretato. Dovremo saper adattarci alle situazione”.

La rosa del Real Forte Querceta 2020-21

Portieri: Davide Adornato lo scorso anno fino a dicembre al Sestri Levante poi al Rapallo Rivarolese, Filippo Alberto Balestri classe 2001 e Mathias Mariani classe 2002 dalla juniores.

Difensori: Federico Bertoni, Sebastiano Da Prato classe 2002 dalla juniores, Riccardo Del Dotto classe 2002, Nicholas Guidi.

Centrocampisti: Yuri Amico, Alessandro Angelotti, Fabio Biagini, Matteo Dal Poggetto classe 2002 dalla juniores, Gianluca Doveri, Mirko Lazzarini classe 2000, Niccolò Maffini classe 2000.

Attaccanti: Francesco Di Paola, Pietro Pegollo.