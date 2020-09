Serie D, ecco il calendario: Real Forte subito con il Rimini

Inizia domenica prossima (27 settembre) la serie D e nel girone D ci sono al via tre formazioni della provincia di Lucca. Oggi è stato deciso il calendario. Nella prima giornata esordio interno per il Real Forte Querceta contro la nobile decaduta Rimini. Esordiscono lontano dalle mura amiche il Ghiviborgo (a Lentigione) e il Seravezza (a Forlì).

La settimana successiva subito derby Ghiviborgo – Real Forte Querceta mentre il Seravezza se la vede con la Marignanese.

La prima giornata

Bagnolese – Corticella

Forlì – Seravezza

Lentigione – Ghiviborgo

Marignanese – Aglianese

Mezzolara – Progresso

Prato – Fiorenzuola

Pro Livorno – Sanmmaurese

Real Forte Querceta – Rimini

Sasso Marconi – Correggese

Il girone di andata terminerà il 10 gennaio. Un solo turno infrasettimanale per tutti i gironi fissato per il 2 dicembre, l’11esima giornata, la 13esima per i gironi A e C. Per quest’ultimi due campionati a venti squadre sono previsti altri quattro turni infrasettimanali, due nel 2020 e altrettanti nel 2021, l’andata e ritorno della terza e dell’ottava giornata: il 7 ottobre, il 4 novembre, il 27 gennaio e il 24 febbraio.

Per le festività natalizie la 15esima giornata (la 17esima per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre mentre la 16esima (18esima per A e C) è posticipata dal 3 al 6 gennaio. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, l’11esima di ritorno (la 13esima per A e C) è anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile.

Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14,30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.

Scarica qui il calendario del girone D di serie D