Real Forte Querceta, c’è il ritorno di Marco Maccabruni

Dopo una prima stagione a Forte dei Marmi, torna a vestire bianconerazzurro Marco Maccabruni, classe 2001 scuola Carrarese.

Giunto alla corte di Christian Amoroso un anno fa, Maccabruni si è immediatamente ritagliato ampio spazio sulla fascia destra, per un totale di 21 presenze di cui 13 da titolare.

“Mi impegnerò per migliorare la mia incisività in fase offensiva – confessa il giovane esterno, cresciuto però difensore, che nella prima parentesi in maglia Real ha trovato soltanto un assist – ‘Ciccio’ Di Paola mi ha già confidato che dovrò fornire sei o sette assist questa stagione; non sarà semplice ma sono pronto a migliorare al fianco dei ragazzi più esperti”.

“Mi sono trovato molto bene sia con i compagni che con lo staff, con i quali ho avuto la possibilità di giocare e mi sono divertito – continua Maccabruni – A quest’età è importante farlo, seppur con criterio, prefiggendosi di migliorare tecnicamente e caratterialmente. A Forte dei Marmi ho trovato molti ragazzi sinceri, ben disposti ad aiutarmi e farmi crescere. Non avrei potuto far altro che tornare qua.”