Sei contagiati in rosa del Rimini, rinviato l’esordio del Real Forte Querceta

Il dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato d’ufficio la gara Real Forte Querceta – Rimini.

La Lega ha accolto la richiesta della società romagnola che ha in rosa sei contagiati da Covid 19 “tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalla autorità sanitarie”.

La gara, rinviata per cause di forza maggiore era in programma domenica (27 settembre) e valida per la prima giornata di campionato di serie D 2020/21. È rinviata al 7 ottobre.