Real Forte Querceta, Maggioni firma per i professionisti dell’Arezzo

Il Real Forte Querceta rende noto che il difensore classe 2001 Tommaso Maggioni ha sottoscritto il primo contratto professionistico della propria carriera, con il sodalizio toscano dell’Arezzo.

Dopo essersi messo in luce nel corso dell’ottima stagione tra le mura di Forte dei Marmi, alla prima esperienza in serie D, Tommaso avrà infatti la possibilità di debuttare nel campionato professionistico di serie C.

“La società – si legge nella nota ufficiale – esprime grande soddisfazione per aver concesso ancora una volta a un proprio calciatore la possibilità di affacciarsi tra i professionisti, ormai orizzonte tutt’altro che insolito per i giovani bianconerazzurri, che all’ombra del Necchi-Balloni possono godere di un ambiente specificamente adatto alla propria valorizzazione”:

“Con la certezza – conclude la nota – che questo ennesimo salto di categoria fornirà ulteriore stimolo a tutti i giovani calciatori attualmente in rosa, la società del Real Forte Querceta augura a Maggioni il meglio per la nuova avventura e una carriera sportiva ricca di soddisfazioni”.