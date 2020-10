Serie D, pari in rimonta per il Ghiviborgo nel derby con il Real Forte

Finisce in parità il derby di serie D fra Ghiviborgo e Real Forte Querceta. I versiliesi di Amoroso all’esordio dopo il rinvio della gara di domenica scorsa partono forte e vanno sul doppio vantaggio con Pegollo e Guidi su rigore nel primo quarto d’ora. La riscossa biancorossa parte con il gol di Brunozzi, che accorcia al 23. Il Ghiviborgo ci crede e nella ripresa un rigore di Felleca riequilibra il match.

Esordio vincente per il Seravezza contro la Marignanese. Segna al 38’ del primo tempo Veratti per i locali e tanto basta per la conquista dei tre punti.

Ghiviborgo – Real Forte Querceta 2-2

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO: Pagnini, Segantini, Piccardi, Bartolini, Cianci, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Andreotti, Felleca, Belluomini. A disp.: Coco, Simoni, Pazzaglia, Balloni, Nottoli, Puviani, Del Re, Viti, Polacchi. All.: Lavezzini

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Bertoni, Amico, Del Dotto, Guidi, Maffini, Lazzarini, Di Paola, Doveri, Pegollo. A disp.: Balestri, Da Prato, Bani, Benedetti, Pagliai, Bellandi, Seriani, Ballani, Giani. All.: Amoroso

ARBITRO: Rispoli di Locri (Giacomini di Viterbo e Gizzi di Ciampino)

RETI: 5’pt Pegollo, 14’pt rig. Guidi, 23’pt Brunozzi, 30’st rig. Felleca

Seravezza – Marignanese 1-0

SERAVEZZA: Orsini, Moussafi, Ferrante, Granaiola, Bongiorni (44’st Nannipieri), Grassi, Podestà (35’st Buffa), Maccabruni, Andrei, Nelli, Veratti. A disp.: Venè, Vannucci, Saporiti, Peirotti, Del Frate, Luka, Toccafondi. All.: Vangioni

MARIGNANESE: Piai, Bajic (20’st Moricoli), Palazzi, Manuzzi, Nodari, Gaiola, Rizzitelli (40’st Sartori), Goh, Pierantozzi (44’st Pastorelli), Zanni, Larosa (32’st Sow). A disp.: Cocco, Garavini, Terenzi, Ferri, Sapori. All.: Lilli Simone

ARBITRO: Valentini della Spezia (Merlino di Asti e Mino della Spezia)

RETI: 38’pt Veratti