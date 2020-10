Serie D, rinviate le gare di Ghiviborgo e Real Forte Querceta

La serie D vota per continuare il campionato ma intanto fioccano i rinvii.

Non si giocherà la gara fra Real Forte Querceta e Mezzolara. Lo comunica il dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti che ha accolto la richiesta inoltrata dalla società emiliana di rinviare per cause di forza maggiore la gara.

Il match è in programma l’1 novembre ed è valido per la sesta giornata del campionato di serie D: lo spostamento è a data da destinarsi.

Di ieri la notizia anche del rinvio della sfida fra Ghiviborgo e Pro Livorno su richiesta della società labronica.

Fissate, invece, al 9 dicembre e al 16 dicembre, le date dei recuperi di Real Forte Querceta – Ghivizzano Borgoamozzano (seconda giornata) e Real Forte Querceta – San Donato Tavarnelle (terza giornata).

Sospeso, invece, fino al 21 novembre, il campionato juniores nazionali.