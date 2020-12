Ghiviborgo, ritorno in campo con sconfitta nel recupero con il Prato

Prato – Ghiviborgo 1-0

PRATO: Piretro, Calamai, Spinosa, Ortolini, Tavano, Boccaccini, Marini, Gentili, Bertolini, Noferi, Minardi. A disp.: Fontanelli, Kouassi, Calosi, Cecchi, Casati, Carli, Cellini, Scianname, Del Greco. All.: Esposito.

GHIVIBORGO: Pagnini, Poggesi (Del Re), Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Nottoli, Felleca, Viti. A disp.: Martinelli, Simoni, Pazzaglia, Campigli, Puviani, Segantini, Del Re, Andreotti, Martini. All.: Lavezzini

ARBITRO: Silvestri di Roma (Pampaloni della Spezia e Librale di Roma)

RETI: 11’st Calamai

Ritorno in campo con sconfitta per il Ghiviborgo di Rino Lavezzini, in campo dopo più di un mese per il recupero della quinta giornata di campionato. A Montemurlo, terreno di gioco di casa della corazzata Prato, sono i padroni di casa a conquistare i tre punti. Decide il match la rete di Calamai dopo 11 minuti della ripresa.