Real Forte Querceta e Ghiviborgo, vittorie in extremis alla ripresa del campionato

Due vittorie per le formazioni della provincia di Lucca in Emilia Romagna per la ripresa del campionato di serie D con la settima giornata che ha visto il rinvio di Seravezza – Progresso per l’impossibilità di effettuare i tamponi da parte della formazione locale.

Entrambe le vittorie sono arrivate nel recupero dei match. Il Real Forte Querceta ha capitalizzato con Pegollo al terzo minuto di recupero una gara complessivamente buona. Il Ghiviborgo ha subito la verve della Marignanese che nel finale ha la migliore occasione con Goh, che fallisce. Gol sbagliato, gol subito: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Andreotti che riesce di testa a superare il portiere locale Piai e a regalare i tre punti.

Bagnolese – Real Forte Querceta 0-1

BAGNOLESE: Auregli, Capiluppi (33’pt Cocconi), Mhadhbi, Pane, Bertozzini, Scappi, Cuoghi (39’st Montali), Faye, Formato, Leonardi (21’st Tzvetkov), Calabretti. A disp.: Cavazzoli, Notari, Marani, Silipo, Riccelli, Viani. All.: Gallicchio

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Del Dotto, Maffini, Lazzarini (28’st Bellandi), Bonati, Guidi, Maccabruni, Biagini, Di Paola, Doveri, Giani (15’st Pegollo). A disp.: Balestri, Bianchi, Baracchini, Bani, Pagliai, Amico, Ballani. All.: Amoroso

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva (Della Mea di Udine e Madzovski di Bolzano)

RETI: 48’st Pegollo

NOTE: Ammoniti Pane, Guidi, Cuoghi, Formato

Marignanese Cattolica – Ghivizzano Borgoamozzano 0-1

MARIGNANESE CATTOLICA: Piai, Palazzi, Manuzzi, Nodari, Gaiola, Rizzitelli, Pierantozzi, Ndiaye, Merlonghi, Terenzi, Moricoli. A disp.: Mariani, Bajic, Sow, Goh, Zanni, Garavini, Ferri, Docente, Larosa. All.: Lilli

GHIVIBORGO: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Andreotti, Felleca, Viti. A disp.: Martinelli, Simoni, Pazzaglia, Polacchi, Puviani, Segantini, Del Re, Nottoli, Martini. All.: Lavezzini

ARBITRO: Tagliente di Brindisi (Nigri di Trieste e Munitiello di Gradisca d’Isonzo)

RETI: 46’st Andreotti