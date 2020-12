Real Forte, infortunio al costato per Bonati: esclusa la frattura della gabbia toracica

Pomeriggio sfortunato per il Real Forte Querceta. Nella sconfitta di oggi (16 dicembre) con il Mezzolara, Giovanni Bonati ha subito un infortunio al costato ed è stato portato al pronto soccorso per gli esami.

Ecco il comunicato della società: “Il Real Forte Querceta rende noto che, in seguito all’infortunio subito al costato nel corso della gara odierna, Giovanni Bonati è stato sottoposto ai dovuti aggiornamenti in pronto soccorso. Gli esiti degli esami fortunatamente non hanno evidenziato alcuna frattura della gabbia toracica. A Giovanni l’augurio di pronta guarigione e il più caloroso abbraccio del Real Forte Querceta tutto”.