Serie D, Real Forte Querceta ko in casa con il Mezzolara. Rinviata la sfida del Seravezza

Real Forte Querceta – Mezzolara 0-1



REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Del Dotto, Maffini, Lazzarini, Bonati, Guidi, Maccabruni, Biagini, Di Paola, Doveri, Pegollo. A disp.: Balestri, Bianchi, Baracchini, Bani, Pagliai, Giani, Bellandi, Amico, Ballani. All.: Amoroso.

MEZZOLARA: Malagoli, Dall’Osso, De Luca, Maini, Rossi, Albertini, Barnaba, Roselli, Sala, Selleri, Rizzi (40’st Ferretti). A disp.: Seri, Venturi, Musiani, Ferretti, Kharmoud, Mantovani, Artioli, Broglia, Wangue Moumi. All.: Togni.

ARBITRO: Mbei di Cuneo (Brizzi di Aprilia e Cirillo di Roma)

RETI: 3’st Sala

NOTE: Ammoniti Albertini

Dopo la vittoria di Bagnolo in Piano il Real Forte Querceta non concede il bis nel recupero casalingo con il Mezzolara. La formazione di Amoroso, in particolare, prova con un forcing finale almeno a conquistare un punto ma senza successo. Nel finale qualche recriminazione per un intervento in area su Pegollo su cui l’arbitro non ravvisa gli estremi del fallo. A decidere la partita la rete a inizio ripresa di Sala per gli emiliani.

Rinviata ancora, invece, la sfida che doveva vedere di fronte Seravezza e Progresso. I test rapidi hanno fatto emergere alcune presunte positività in casa versiliese e il match è stato rinviato a data da destinarsi.