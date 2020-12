Real Forte si illude con il Prato, pari in rimonta per il Ghiviborgo

Due pareggi per le formazioni di serie D della provincia di Lucca impegnate oggi. Il Ghiviborgo, che gioca in ricordo del suo presidentissimo Elso Bellandi, pareggia contro la Bagnolese in casa. Emiliani avanti con Dembacaj, Felleca impatta su calcio di rigore alla mezz’ora della ripresa. Biancorossi in superiorità numerica tentano l’arrembaggio nel finale ma non riescono a conquistare il bottino pieno.

Si illude, dal canto suo, il Real Forte Querceta, a lungo avanti con il Prato grazie al gol alla mezz’ora di Di Paola. Pareggio nel finale su calcio di rigore la formazione laniera con Cellini.

Ghiviborgo-Bagnolese 1-1

GHIVIBORGO: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Andreotti, Felleca, Nottoli. A disp.: Martinelli, Pazzaglia, Martini, Polacchi, Puviani, Segantini, Balloni, Viti, Grazhdani. All.: Lavezzini

BAGNOLESE: Auregli, Scappi, Mhadhbi, Faye, Dembacaj, Bertozzini, Cuoghi, Calabretti, Formato, Viani, Leonardi. A disp.: Ferrari, Cocconi, Aimi, Fumi, Marani, Notari, Pane, Tzvetkov, Silipo. All.: Gallicchio

ARBITRO: Teghille di Collegno (Merlino di Asti e Russo di Nichelino)

RETI: 19’pt Dembacaj, 30’st rig. Felleca

Real Forte Querceta-Prato 1-1

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Del Dotto, Maffini, Lazzarini, Bonati, Guidi, Maccabruni, Biagini, Di Paola, Doveri, Pegollo. A disp.: Balestri, Ussia, Baracchini, Bani, Seriani, Giani, Bellandi, Amico, Ballani. All.: Amoroso

PRATO: Nannelli, Calamai, Giampa, Spinosa, Ortolini, Tavano, Calosi, Boccaccini, Carli, Scianname, Marini. A disp.: Piretro, Mastino, Kouassi, Melandri, Cecchi, Cellini, Casati, Bertolini, Minardi. All.: Esposito

ARBITRO: Menozzi di Treviso (Mirarco di Treviso e Pinna di Pinerolo)

RETI: 31’pt Di Paola, 39’st rig. Cellini