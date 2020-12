Seravezza ko nell’anticipo con la Sammaurese

Sammaurese – Seravezza 2-1

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova (38’st Jassei), Gambaretti, Pasquini, Cianci, Nicoli, Scarponi, Zavatta (38’st Migani), Bonandi, Guatieri. A disp.: Ramenghi, Gregorio, Palmese, Deniku, Lisi, Sabba, Amico. All.: Protti

SERAVEZZA: Orsini, Moussafi, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Bongiorni, Grassi, Podesta (43’st Toccafondi), Maccabruni, Bedini (24’st Scarlino), Nelli (35’st Saporiti). A disp.: Venè, Ricci, Vannucci G., Kovloz, Luka, Venturini. All.: Vangioni

ARBITRO: Castellano di Nichelino (Maroni di Fermo e Lobene di San Benedetto del Tronto)

RETI: 31’pt Guatieri, 41’pt rig. Grassi, 15’st Gurini

Niente da fare al ritorno in campo per il Seravezza nell’anticipo con la Sammaurese. La formazione di Vangioni cede alla Sammaurese dopo una battaglia. Primo tempo equilibrato fino al gol di Guatieri dopo un assolo. La gioia dura dieci minuti: fallo in area di Gurini e calcio di rigore che Grassi non sbaglia. In apertura di ripresa è Grassi che ha l’occasione per il sorpasso ma Maniglio risponde presente. Mette la testa avanti con Gurini, imbeccato da Nicoli, la formazione di casa e gli assalti versiliesi per conquistare almeno il pari non sortiscono gli effetti sperati.