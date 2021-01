Sorride solo il Real Forte Querceta. Ko Seravezza e Ghiviborgo

Sconfitte per Seravezza e Ghiviborgo nel turno di Epifania di serie D. Vince in casa con la Cattolica Marignanese il Real Forte Querceta.

Correggese – Seravezza 1-0

CORREGGESE: Sottoriva, Casini (11’st Saporetti), Manara, Roma, Benedetti, Calanca, Carrasco Nunez, Landi, Damiano (11’st Ghizzardi), Villanova (40’st Derjai), El Bouhali (40’st Muro). A disp.: Cucchiararo, De Lucia, Sarzi Maddidini, Vezzani, Cremonesi. All.: Gori

SERAVEZZA: Venè, Moussafi, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Grassi, Maccabruni, Andrei, Bedini, Nelli (20’st Podestà), Vanni (20’st Bongiorni). A disp.: Orsini, Saporiti, Kovloz, Bagnai, Luka, Toccafondi, Scarlino. All.: Vangioni

ARBITRO: Gandino di Alessandria (De Tommaso di Voghera e Mehilli di Trento)

RETI: 18’st Landi

NOTE: Ammoniti Maccabruni (39’pt), Benedetti (13’st). Al 45’pt Venè para n calcio di rigore a Villanova

Il Seravezza si ferma sul palo, quello clamoroso colto da Granaiola nel finale di gara. La Correggese, però, aveva legittimato il successo con un buon primo tempo in cui è il portiere ospite Venè il protagonista, non solo con le parate su Carrasco Nunez, ma anche neutralizzando un calcio di rigore di Villanova. Solo Landi al 18′ della ripresa riesce a battere l’estremo del Seravezza, squadra che poi cerca inutilmente il pareggio. Granaiola con un palo pieno illude i suoi, ma al triplice fischio non arrivano punti.

Ghivizzano Borgoamozzano-Forli 0-2

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Chianese, Pazzaglia, Muscas, Brunozzi, Fazzi, Grazhdani, Felleca, Nottoli. A disp.: Martinelli, Segantini, Martini, Polacchi, Puviani, Belluomini, Del Re, Viti. All.: Lavezzini

FORLI’: De Gori, Zamagni, Sedioli, Ferrari, Buonocunto, Piva, Croci, Tortori, Denny, Ballardini, Sabato. A disp.: Stella, Biasiol, Gasperoni, Pozzebon, Gkertsos, Battaglia, Corigliano, Zabre, Giacobbi. All.: Angelini.

ARBITRO: Carsenzuola di Legnano (Gookooluk di Civitavecchia e Spoletini di Rieti)

RETI: 10’pt e 45’pt Ferrari

NOTE: Al 45’st espulso Corigliano

Niente da fare per il Ghiviborgo che allo stadio di Altopascio cede contro il Forlì nonostante l’esordio dei nuovi Chianese e Fazzi. Un uno due di Ferrari, sugli sviluppi di un angolo di Zamagni e su assist di Tortori permettono ai romagnoli di chiudere la prima frazione con il doppio vantaggio. Nella ripresa reazione biancorossa ma il gol non arriva. Nel finale ospiti in dieci per l’espulsione di Corigliano

Real Forte Querceta – Marignanese Cattolica 1-0