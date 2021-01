Al Real Forte Querceta il centrocampista classe 2001 Davide Fortunati

Nuovo arrivo in casa Real Forte Querceta: ecco Davide Fortunati, giovane classe 2001 chiamato a dar manforte al centrocampo di mister Amoroso.

Scuola Carrarese, nella sua verde carriera Fortunati ha vestito anche le maglie di San Marco Avenza e Don Bosco Fossone prima di tornare in gialloazzurro, dove si è aggregato in pianta stabile alla prima squadra guidata da Silvio Baldini, con cui ha assaporato l’esordio in Coppa Italia a Frosinone.

Pronto a riabbracciare ex compagni e vecchie amicizie, tra cui Maccabruni e Bianchi oltre a Ferri e Baracchini, a Forte dei Marmi Fortunati metterà a disposizione in primis la propria duttilità tattica.

“Sono qui per dare una mano alla squadra e nel frattempo crescere, sia umanamente che a livello tecnico – dichiara il giovane centrocampista – Spero di togliermi delle soddisfazioni con questa maglia.”