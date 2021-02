Romagnoli in quarantena, rinviata Sammaurese – Real Forte Querceta

Turno infrasettimanale di serie D, rinviata la sfida fra Sammaurese e Real Forte Querceta.

Lo rende noto la società dopo la comunicazione del Dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti con cui, a seguito della documentazione inviata dalla Sammaurese, proveniente dall’Ausl Romagna di Cesena, che ha ritenuto di dover porre in quarantena tutto il gruppo squadra della società, ha rinviato la gara per cause di forza maggiore.

La gara era in programma domani (3 febbraio) alle 15, valida per la 15esima giornata.