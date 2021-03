Impresa del Ghiviborgo: battuto il Prato con due gol nella ripresa

Serie D, tutte in campo le squadre della provincia di Lucca. Netto il successo del Real Forte Querceta contro una delle protagoniste del torneo, la Pro Livorno. La squadra di Amoroso è in fiducia e si vede: nel primo tempo segnano Di Paola e Pegolli, nella ripresa è lo stesso Di Paola a fare il tris.

L’impresa la fa anche il Ghiviborgo che supera il Prato nella ripresa il Prato dopo una battaglia. Buono l’avvio di entrambe le frazioni per i biancorossi. Nella ripresa una gran palla di Felleca per Muscas permette al giocatore della squadra di Venturi di portare in vantaggio i suoi con uno ‘scavetto’. Chianese con un’azione personale fa il raddoppio e sembra chiusa la partita. Ma un errore di Abbrandini su punizione di Tomi riporta i lanieri all’interno del match, poi è il palo che salva il Ghiviborgo su tiro di Minardi. Il Ghiviborgo ritrova verve e va vicino al tris con Cargiolli. Sofferenza finale fino ai tre punti conquistati.

Niente da fare, invece, per il Seravezza con la corazzata Fiorenzuola, che cala il tris.

I tabellini

Fiorenzuola-Seravezza 3-0

FIORENZUOLA: Battaiola, Crotti, Guglieri, Zaccariello, Potop, Ferri, Michelotto, Stronati, Oneto, Bruschi, Perseu. A disp.: Ghidetti, Romeo, Cavalli, Facchini, Marmiroli, Baldini, Hathaway, Saia, Arrondini. All.: Tabbiani

SERAVEZZA: Venè, Granaiola, Bortoletti, Grassi, Podesta, Maccabruni, Bedini, Castellani, Ferrante, Bagnai, Vanni. A disp.: Biagioni, Moussafi, Ferrante, Bongiorni, Vannucci, Saporiti, Kovloz, Luka, Fantini. All.: Vangioni

ARBITRO: Restaldo di Ivrea (Cimmarusti di Novara e Pischedda di Torino)

RETI: 10’pt Bruschi, 36’pt Perseu, 3’st Stronati

Ghiviborgo-Prato 2-1

GHIVIBORGO: Abbrandini, Baggiani, Piccardi, Bartolini, Messina, Sime, Felleca (27’st Nieri), Muscas, Cargiolli (40’st Gautieri), Chianese, Fazzi (31’st Brunozzi). A disp.: Pagnini, Gautieri, Pazzaglia, Poggesi, Polacchi, Donatini, Belluomini. All.: Venturi

PRATO: Nannelli, Mastino, Tomi, Calamai, Tavano, Carli, Sciannamè, Bertolini (1’st Sanat), Minardi (44’st Ouattara), Tognarelli (20’st Cecchi), Falchini (20’st Spinosa). A disp.: Fontanelli, Giampà, Napoli, Del Greco, Fremura, Ouattara. All.: Firicano

ARBITRO: Santarossa di Pordenone (Fabrizi di Frosinone e Messina di Cassino)

RETI: 10’st Muscas, 13’st Chianese, 25’st Tomi

NOTE: Ammoniti Chianese, Brunozzi, Minardi

Real Forte Querceta-Pro Livorno Sorgenti 3-1

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maffini, Amico, Lazzarini, Del Dotto, Bonati, Mariani, Biagini, Di Paola, Baracchini, Pegollo. A disp.: Balestri, Fortunati, Ferri, Rossi, Aquilante, Seriani, Contipelli, Guidi, Giani. All.: Amoroso

PROLIVORNO SORGENTI: Vozza, Solimano, Petri, Falleni M., Carani, Turini, Filippi, Costanzo, Granito, Camarlinghi, Rossi G.. A disp.: Blundo, Lucarelli, Falleni, Bachini, Brizzi, Bulli, Mancini, Casalini, Matteoli. All.: Niccolai

ARBITRO: Peletti di Crema (Accardo e Pampaloni della Spezia)

RETI: 36’pt e 26’st Di Paola, 39’pt Pegollo, 41’st Brizzi