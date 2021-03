Real Forte Querceta, rinviata anche la gara contro la Bagnolese

Anche la gara contro la Bagnolese sarà rinviata a data da destinarsi. A renderlo noto è il Real Forte Querceta dopo il caso di un giocatore positivo all’interno della squadra.

Il dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti, preso atto della documentazione proveniente da strutture sanitarie, e tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per il territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, dopo aver rinviato la partita contro la Mezzolara, ha deciso di rinviare per cause di forza maggiore anche la gara Real Forte Querceta – Bagnolese valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie D in programma giovedì (1 aprile).