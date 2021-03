Serie D, l’ex Lucchese Favarin si dimette dal Follonica Gavorrano

Giancarlo Favarin, vecchia conoscenza del calcio lucchese, non è più l’allenatore del Follonica Gavorrano, nel girone E di serie D. Si è dimesso oggi (29 marzo) dopo il ko netto per 3-0 sul campo dell’Aquila Montevarchi. Al suo posto è stato chiamato Marco Cacitti.

Esonerato nel girone D, invece, Francesco Colombini, allenatore dell’Aglianese capolista, dopo i due pareggi con Corticella e Rimini è stato sollevato dall’incarico dalla dirigenza. La squadra è stata affidata a Matteo Capecchi.

Confermato, invece, al Seravezza, mister Walter Vangioni: “Dopo ore di riflessioni e confronti – dice un comunicato ufficiale – crediamo che Vangioni sia l’allenatore adatto per poter portare la squadra alla salvezza in questo difficile campionato. Nei suoi confronti non sono mai mancate stima professionale e personale, da parte del presidente Lorenzo Vannucci in primis e di tutta la società e dirigenza, che riunitasi quest’oggi pomeriggio ha deciso di continuare e rafforzare il sodalizio, così come già detto in precedenza dal presidente Vannucci, dando seguito alle parole spese. Siamo fermamente convinti che mister Vangioni sia la persona giusta per raggiungere l’obiettivo data la sua capacità dimostrata in questi anni; tutto l’ambiente è unito e compatto come sempre”.