Ghiviborgo e Real Forte Querceta, vittorie corsare. Pari per il Seravezza

Due vittorie corsare e un pareggio. Giornata proficua per le formazioni della provincia di Lucca in serie D. Blitz importante in particolare del Ghiviborgo a Forlì per rimettersi in carreggiata nella lotta per la salvezza: Cargiolli, autore di una doppietta, grande protagonista. Il Real Forte Querceta vince dopo una vera e propria battaglia sul campo della Marignanese Cattolica. In parità e senza reti la sfida fra Seravezza e Correggese.

Forlì-Ghiviborgo 1-3

FORLI’: De Gori, Bedei, Biasiol, Pera, Ferrari, Buonocunto, Gkertsos, Croci, Gigliotti, Ballardini, Sabato. A disp.: Stella, Sedioli, Longobardi, Gasperoni, Battaglia, Tortori, Carlucci, Giacobbi, Pavani. All.: Angelini.

GHIVIBORGO: Abbrandini, Baggiani, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca, Donatini, Cargiolli, Chianese, Fazzi. A disp.: Pagnini, Gautieri, Pazzaglia, Polacchi, Poggesi, Muscas, Lakti, Nottoli, Belluomini. All.: Venturi

ARBITRO: Albano di Venezia (De Capua di Nola e Cassano di Saronno)

RETI: 14’pt e 18’st Cargiolli, 27’pt rig. Felleca, 27’st Pera

Marignanese-Real Forte Querceta 2-3

MARIGNANESE: Faccioli, Manuzzi (37’st Lago), Nodari, Rizzitelli, Zanni, Camara, Merlonghi (24’st Pierantozzi). Magrini (9’st Gioia), Garavini, Moricoli (23’st Signori), Docente (20’st Goh). A disp.: Mariani, Di Martino, Battilana, Palumbo. All.: Vullo

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Amico (4’st Biagini), Bellandi, Del Dotto, Contipelli, Baracchini (1’st Ferri), Mariani (14’st Guidi), Di Paola, Doveri, Pegollo (36’pt Giani). A disp.: Balestri, Bonati, Aquilante, Rossi, Fortunati. All.: Amoroso

ARBITRO: Lipizer di Verona (Moretti di San Benedetto del Tronto e De Gregorio di Isernia)

RETI: 15’pt Merlonghi, 26’pt Baracchini, 33’pt e 31’st Di Paola, 42’pt Docente

NOTE: Ammoniti Pegollo, Adornato, Biagin

Seravezza-Correggese 0-0

SERAVEZZA: Venè, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Bongiorni, Grassi, Podestà, Maccabruni, Bedini, Ferrante, Vanni. A disp.: Sacchelli, Moussafi, Ricci, Saporiti, Kovloz, Bagnai, Scottu, Fantini, Satti. All.: Vangioni

CORREGGESE: Sottoriva, Fabbri, Calanca, Roma, Benedetti, De Lucia, Saporetti, Landi, Lessa Locko, Villanova, Muro. A disp.: Ferretti, Ghizzardi, Sarzi Maddidini, Manara, Casini, Ricco, Damiano, Giovannini, Cremonesi. All.: Gori

ARBITRO: Striamo di Salerno (Ferhati di Latina e Savino di Napoli)