Serie D, pari in rimonta del Ghiviborgo. Real Forte e Seravezza ko

Finisce solo con un pareggio la partita tra Ghiviborgo e Corticella. Allo stadio delle Terme la squadra di Venturi è riuscita ad agguantare un pareggio in rimonta contro l’ultima della classe, ma non ha avuto la forza di portare a casa tre punti che sarebbero stati molto importanti in ottica salvezza.

Partenza shock a Bagni di Lucca: gli ospiti sono passati in vantaggio al 14′ con la perla su calcio di punizione di Corticella, poi al 30′ hanno raddoppiato con Girotti. Il Ghiviborgo ha accorciato le distanze al 35′ con Messina, chiudendo la prima frazione di gioco sotto 1-2. Nella ripresa ad agguantare i padroni di casa hanno agguantato il pareggio con il colpo di testa al 35′ del neoentrato Nieri.

Sconfitta casalinga con la capolista Aglianese per il Real Forte: si decide tutto nei primi 10 minuti di gara, con le reti segnate da Brega e Giordani. Netto ko per il Seravezza sul campo del Lentigione.

Ghiviborgo – Corticella 2-2

GHIVIBORGO: Abbrandini, Poggesi, Piccardi, Donatini, Messina, Felleca, Muscas, Bartolini, Cargiolli, Chianese, Fazzi. A disp.: Pagnini, Baggiani, Pazzaglia, Gautieri, Viti, Del Re, Nottoli, Belluomini, Nieri. All. Venturi

CORTICELLA: Costantino, Salvaterra, Marchesi, Fort, Guidi, Zaffagnini, Monnolo, Grazia, Girotti, Cortesi, Giannini. A disp.: Garoia, Cosner, Busi, Sabbioni, Cipriano, Parlanti, Bouabre, Nanetti, Grazhdani. All. Benuzzi

ARBITRO: Daniele Aronne di Roma 1 (Cozza di Paola e Fadda di Carbonia)

RETI: 14′ pt Corticella, 30′ pt Girotti, 35′ pt Messina, 35′ st Nieri

Lentigione – Seravezza 3-0

LENTIGIONE: Sorzi, Dodi, Agyemang, Scalini, Zagnoni, Tarantino, Caprioni, Piccinini, Tozzi, Staiti, Bouhali. A disp.: Cortenova, Galanti, Rossini, Carpio, Botturi, Martino, Maroni, Scanu, Canrossi. All. Notari

SERAVEZZA: Venè, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Bongiorni, Grassi, Podestà, Maccabruni, Bedini, Ferrante, Vanni. A disp.: Biagioni, Moussafi, Ricci, Mancino, Saporiti, Kovloz, Bagnai, Fantini, Satti. All.: Vangioni

ARBITRO: Emanuele Tartarone di Frosinone (Caputo di Benevento e Cassano di Saronno)

RETI:43′ pt Caprioni, 3′ st Tozzi, 13′ st Piccinini

Real Forte Querceta – Aglianese 0-2

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Contipelli, Maccabruni, Lazzarini, Del Dotto, Bonati, Mariani F., Amico, Di Paola, Doveri, Baracchini. A disp.: Balestri, Guidi, Ferri, Bertoni, Aquilante, Gargani, Bianchi, Meucci, Giani. All. Amoroso

AGLIANESE: Carcani, Giannini, Righetti, Panelli, Colombini, Gelli, Ballardini, Remedi, Brega, Kouko Zinon, Giordani. A disp.: Morandi, Coda, Gasco, Casanova, Soldani, Bangu, Petrucci, Chiti, Russo. All. Capecchi

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Carella de L’Aquila e Miccoli di Lanciano)

RETI:3′ pt Brega, 10′ pt Giordani