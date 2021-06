Serie D, salve Seravezza e Ghiviborgo. Real Forte Querceta ko 4-3

Il Ghiviborgo e il Seravezza festeggiano la salvezza. Allo stadio delle Terme di Bagni di Lucca la squadra della Mediavalle pareggia 0-0 con il Progresso, il Seravezza, invece, va ko per 4-2 con la Prolivorno Sorgenti. Complice il ko Marignanese, le due squadre possono esultare per la permanenza in D. Sconfitta per il Real Forte Querceta, ko per 3-4 con la Sammaurese: non basta la reazione nel finale.

I risultati

Ghiviborgo – Progresso 0-0

GHIVIBORGO: Abbrandini; Poggesi, Piccardi, Bartolini, Messina, Gautieri, Nieri, Muscas, Cargiolli, Nottoli, Fazzi. A disp.: Pagnini, Baggiani, Pazzaglia, Viti, Polacchi, Lakti, Del Re, Belluomini, Felleca. All. Venturi

PROGRESSO: Celeste, Mele, Cocchi Amtt, Chmangui, Gulinatti, Menarini, Salvadori, Bagatti, Vassallo, Marchetti, Bonvicini. A disp.: Tartaruga, Cocchi M., Cantelli, Panzacchi, Monaco, Maltoni, Rossi, Matta, Esposito. All. Moscariello

ARBITRO: Giuseppe Romaniello di Napoli (Spoletini Rieti e Tasciotti di Latina)

Prolivorno Sorgenti – Seravezza 4-2

PROLIVORNO SORGENTI: Vozza, Solimano, Lucarelli, Falleni M., Petri, Filippi, Turini, Costanzo, Matteoli, Camarlinghi, Rossi G.. A disp.: Rossi, Bartorelli, Lischi, Bulli, Brizzi, Bachini, Casalini, Granito, Mancini. All. Niccolai

SERAVEZZA: Venè, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Grassi, Podestà, Saporiti, Maccabruni, Andrei, Bedini, Vanni. A disp.: Sacchelli, Moussafi, Bongiorni, Vannucci, Castellani, Bagnai, Scottu, Fantini, Satti. All. Vangioni

ARBITRO: Mattia Drigo di Portogruaro (Montanelli di Lecco, Vora di Como)

RETI: 10′ pt Podesta, 25′ pt Camarlinghi, 10′ st Camarlinghi, 20′ st Brizzi, 43′ st Rossi G., 47′ st Bortoletti

Real Forte Querceta – Sammaurese 3-4

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Maffini, Lazzarini, Del Dotto, Guidi, Mariani F., Amico, Di Paola, Doveri, Pegollo. A disp.: Balestri, Contipelli, Bellandi, Meucci, Aquilante, Bertoni, Bonati, Baracchini, Giani. All. Amoroso

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Nicoli, Palmese, Scarponi, Cianci, Pasquini, Lombardi, Manuzzi, Jassei, Mantovani. A disp.: Golinucci, Della Vedova, Chiwisa, Rrasa, Guatieri, Sabba, Camara I., Patrignani, Zavatta. All. Protti

ARBITRO: Alessandro Recchia di Brindisi (Chiarillo di Moliterno, Cardinali di Perugia)

RETI: 8′ pt Lombardi, 18′ pt Gurini, 23′ pt Pasquini, 5′ st rig.Guidi, 23′ st rig. Manuzzi, 44′ st Lazzarini, 46′ st Di Paola