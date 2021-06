Penultima di campionato, il Ghiviborgo viola il campo del Rimini

Serie D, nella penultima di campionato vince soltanto il Ghiviborgo. Con le tre lucchesi che non hanno più nulla da chiedere al campionato i biancorossi di Venturi si tolgono la soddisfazione di violare il terreno di gioco del Rimini. A rete Felleca e Nieri con una pregevole doppietta. Perde a Correggio il Real Forte Querceta, rendendo meno severo l’esordio di Vannoni in panchina grazie alla doppietta di Di Paola. Chiude con un ko in casa il Seravezza.

Correggese-Real Forte Querceta 3-2

CORREGGESE: Sottoriva, Ghizzardi, Manara, Roma, Benedetti, Calanca, Landi, Muro, Diallo, Villanova, Saporetti. A disp.: Ferretti, De Lucia, Ricco, Casini, Cremonesi, Frontera, El Bouhali, Carrasco Nunez, Damiano. All.: Bazzani

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Bertoni, Maffini, Amico, Bonati, Meucci, Mariani F., Di Paola, Doveri, Pegollo. A disp.: Balestri, Del Dotto, Aquilante, Bellandi, Baracchini, Giani, Ferri, Gargani, Guidi. All.: Vannoni

ARBITRO: Albano di Venezia (De Tommaso di Voghera e Minieri di Treviglio)

RETI: 5’pt Muro, 7’pt Diallo, 13’pt Villanova, 4’st e 25’st Di Paola

Rimini-Ghiviborgo 1-3

RIMINI: Adorni, Valeriani, Simoncelli, Arlotti, Gomis, Casolla, Pari, Canalicchio, Ricciardi, Lugnan, Vuthaj. A disp.: Lazzarini, Ceccarelli, Ambrosini, Giua, Mengucci, Pecci, Nanni, Aprea, Battisti. All.: Mastronicola

GHIVIBORGO: Pagnini, Gautieri, Baggiani, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca, Muscas, Nieri, Chianese, Fazzi. A disp.: Abbrandini, Piccardi, Pazzaglia, Poggesi, Polacchi, Lakti, Nottoli, Belluomini, Cargiolli. All.: Venturi

ARBITRO: Zambetti di Lovere (Bosco e Carchesio di Lanciano)

RETI: 41’pt Felleca, 34’st e 36’st Nieri, 47’st Vuthaj

Seravezza-Bagnolese 1-2

SERAVEZZA: Venì, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Bongiorni, Grassi, Vannucci, Saporiti, Maccabruni, Bedini, Vanni. A disp.: Biagioni, Ricci, Podestà, Mancino, Castellani, Ferrante, Scottu, Fantini, Satti. All.: Vangioni

BAGNOLESE: Auregli, Calabretti, Mhadhbi, Buffagni, Dembacaj, Vincenzi, Calabretti, Riccelli, Formato, Tzvetkov, Marani. A disp.: Ferrari, Scacchetti, Cuoghi, Gareri, Notari, Leonardi, Scarlata, Silipo. All.: Gallicchio

ARBITRO: Mori della Spezia (Cufaro e Tuccillo di Pinerolo)

RETI: 9’pt Vincenzi, 27’pt Vanni, 34’pt Dembacaj