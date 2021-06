Real Forte Querceta, confermato Francesco Di Paola

Real Forte Querceta annuncia la conferma di Francesco Di Paola per la stagione sportiva 2021/2022.

Per il terzo anno consecutivo a Forte dei Marmi, alle porte dei trentasette anni Di Paola ha scelto di rimanere legato all’ambiente bianconerazzurro, dove potrà continuare a contribuire grazie alla sua straordinaria esperienza e inseguire nuovi record personali.

“Questo ambiente permette di fare calcio con l’entusiasmo e la passione che piacciono a me – esordisce Di Paola – Essendo stato spesso decisivo in campo, mi sento ancora una figura importante all’interno del gruppo, soprattutto per i giovani. In fondo, rimango anche per questo, altrimenti sarei sceso di categoria.”

“Prossimo obiettivo? Le 200 reti nel campionato di serie D sono lì… – conclude – Non gioco solo per segnare ma rimango un attaccante: se segno, porto punti.”