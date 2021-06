Real Forte Querceta, confermato il portiere Davide Adornato

Arrivano le prime conferme per la prossima stagione sportiva del Real Forte Querceta. Dopo Francesco Di Paola è il turno di Davide Adornato. Portiere esperto, nonostante le numerose richieste provenienti da realtà più vicine a casa, Adornato ha infatti scelto di sposare il progetto bianconerazzurro per dare continuità all’ottima stagione vissuta in Versilia.

“È vero – ammette Adornato – vengo da una delle migliori annate della mia carriera. A Forte dei Marmi mi trovo benissimo, sia con l’ambiente che con le persone, e alla mia età non posso non considerarlo. Mi sento maturato tra i pali, ma non bastano esperienza e qualità. Per far bene c’è bisogno di tutto e di tutti, a partire dalla società e dallo staff. Il mio è un ruolo particolare, pochi contatti con la squadra durante la settimana, fondamentali quindi le figure degli altri portieri in rosa e del nostro preparatore. Obiettivo migliorare e anche se è sempre difficile ripetere ottime stagioni, lavorerò ancora per confermare quanto di buono si è visto. Rimango qua per riprendere il mio e il nostro percorso”.