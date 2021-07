Real Forte Querceta, dal Casale arriva il difensore Nicola Cintoi

Il Real Forte Querceta dà il benvenuto a Nicola Cintoi, difensore centrale classe 1990.

Nativo di La Spezia, Cintoi è cresciuto nel settore giovanile di casa fino a debuttare tra i grandi in serie D e nel professionismo l’anno successivo. Lasciata la città natale, il difensore ligure ha vestito in carriera le maglie di Pro Patria e Cuneo in Lega Pro, oltre a quelle in Serie D di Spal, RapalloBogliasco e la nerostellata del Casale per cinque stagioni.

“Forte dei Marmi scelta di vita, per tornare vicino a casa e alla famiglia – spiega Cintoi -. Arrivo in una realtà integra e seria, di cui ho sempre sentito parlar bene. Mi sono confrontato con persone corrette, che mi hanno cercato fin da subito e con più insistenza”.