Parte la nuova stagione del Real Forte Querceta

Domani (5 agosto) i calciatori e lo staff del Real Forte Querceta si presenteranno allo stadio comunale Necchi-Balloni di Forte dei Marmi per l’effettuazione dei tamponi antigenici e l’inizio dei test atletici, che termineranno nella giornata successiva.

L’inizio della preparazione è fissato per lunedì (9 agosto)n occasione della quale si svolgerà la presentazione dello staff tecnico alle 9,30 allo stadio comunale. La preparazione proseguirà in doppia seduta d’allenamento, mattutina e pomeridiana, con la prima amichevole ufficiale in programma sabato 14 agosto alle 17 allo stadio comunale Necchi-Balloni di Forte dei Marmi, con l’Usd Follonica Gavorrano.