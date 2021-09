Serie D, ufficializzato il calendario: derby della Versilia alla dodicesima giornata

Dopo la composizione dei gironi, è stato ufficializzato anche il calendario del campionato di Serie D.

Il Ghiviborgo esordirà in casa il prossimo 19 settembre con il Sasso Marconi. Nella seconda giornata la squadra della Valle se la vedrà con il Lentigione in trasferta (26 settembre), il derby casalingo con il Prato alla terza giornata (3 ottobre). Ultima giornata tra le mura amiche contro il Ravenna (15 maggio).

Esordio casalingo anche per Seravezza e Real Forte Querceta, che se la vedranno rispettivamente con Lentigione e Ravenna. Il derby versiliese andrà in scena il 21 novembre in casa del Real Forte, nella 12sima giornata.

Clicca qui per scaricare il calendario completo