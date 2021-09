Serie D, un’altra sconfitta per il Ghiviborgo. Pari per il Real Forte

Serie D, giornata ancora in chiaroscuro per le formazioni lucchesi. Rinviata per il maltempo la gara di Ravenna con il Seravezza finisce in parità il match fra Borgo San Donnino e Real Forte Querceta. Decisivo per il punto Adornato, che para nel recupero un calcio di rigore ad Amore. Un altro ko per il Ghiviborgo, stavolta a Lentigione. Aloia illude su calcio di rigore, Zagnoni e Adusa ribaltano il risultato.

Borgo San Donnino-Real Forte Querceta 0-0

BORGO SAN DONNINO: Frattini, Bajic, Vecchi, Amore, Fogliazza, Soregaroli, Zambruno (19’st Casarini), Abelli, Caniparoli, Bigotto (29’st Pessagno), Lancellotti (25’st Scaramuzza). A disp.: Ghidetti, Marchi, Romeo, Casarini, Scaramuzza, Pessagno, Ghizzoni, Rossi . All.: Baratta

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Ricci T. (22’st Meucci), Della Pina (1’st Bechini), Bartolini, Cintoi, Maccabruni, Bertoni (44’st Contipelli), Amico, Pegollo, Lazzarini, Centonze. A disp.: Citti, Ricci F., Bechini, Contipelli, Meucci, Pecci, Lazzoni, Gargani, Ballani. All.: Bonuccelli

NOTE: Ammoniti Bajic, Cintoi, Amore. Espulso Centoni al 46’st. Adornato para un calcio di rigore ad Amore al 47’st

Lentigione-Ghiviborgo 2-1

LENTIGIONE: Sorzi, Iodice, Agyemang, Zagnoni, Lorenzani, Tarantino, Caprioni, Martino, Formato, Staiti, Sala. A disp.: Galeazzi, Bonetti, Carpio, Rossini, Bouhali, Canrossi, Remedi, Casini, Adusa. All.: Serpini

GHIVIBORGO: Nucci, Fazzi, Baggiani, Monacizzo, Velani, Sorbo, Lauria, Tragni, Marquez, Nottoli, Aloia. A disp.: Ilie, Pazzaglia, Romani, Bachini, Riccioni, Belluomini, Fantini, Frateschi, Giulianelli. All.: Bifini

RETI: 20’pt rig. Aloia, 27’pt Zagnoni, 33’st Adusa

NOTE: Espulso Fazzi al 15’st

Ravenna – Seravezza rinviata per impraticabilità di campo