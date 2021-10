Serie D, sorridono solo le formazioni versiliesi. Un altro ko per il Ghiviborgo

Serie D, sorridono le versiliesi nella terza giornata di campionato. Il Real Forte capitalizza una doppietta di Pegollo nella prima frazione e contiene il ritorno nel finale della Correggese. Partita gestita bene dalla formazione del Seravezza che con un gol per tempo regola fra le mura amiche la Bagnolese. Il Ghiviborgo sul proprio campo di Bagni di Lucca cade contro un Prato ritrovato grazie all’arrivo in panchina del portiere campione del mondo Marco Amelia. I biancorossi di Bifini restano a zero dopo tre giornate: la rete di Lauria nel finale serve solo per le statistiche,.

Correggese – Real Forte 1-2

CORREGGESE: Lugli, Rota (1’st Guglielmi), De Santis, Roma (1’st Bovi), Mazzotti, Cavallari (35’st Riccò), Ba, Manuzzi, Lucatti, Simoncelli (21’st Landini), Damiano (1’st Forte). A disp.: Alfieri, Davighi, Galletti, Galli. All.: Barone

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Ricci T., Amico, Bartolini (23’st Lazzoni), Contipelli, Bechini, Centonze, Lazzarini, Di Paola, Islamaj (12’pt Della Pina), Pegollo (33’st Meucci). A disp.: Citti, Ricci F., Pecci, Aquilante, Gargani, Ballani. All.: Bonuccelli

RETI: 18’pt e 24’pt Pegollo, 39’st Lucatti

NOTE: Ammoniti Cavallari, Bechini, Contipelli, Bartolini, Ba, Della Pina, Riccò, Meucci

Ghiviborgo – Prato 1-2

GHIVIBORGO: Radano, Baggiani (41’st Pazzaglia), Riccioni (5’st Bachini), Monacizzo (34’st Romani), Grea, Sorbo, Lauria, Tragni (1’st Belluomini), Marquez, Nottoli, Aloia (34’st Fantini). A disp.: Nucci, Velani, Pazzaglia, Giulianelli, Frateschi. All.: Bifini

PRATO: Pagnini, Grillo (12’st Lugnan), Sciannamè, Ferretti (42’st Soldani), Maione (35’st Diallo), Romiti (30’st Tirapelle), Angeli, Cestaro, Pardera, Aleksic (24’pt Tomaselli), Nicoli. A disp.: Cangioli, Guida, D’Orsi, Tirapelle, Soldani, Renzi. All.: Amelia

RETI: 3’pt Nicoli, 48’pt Grillo, 40’st Lauria

NOTE: Ammoniti: Lugnan (15’st), Pagnini (17’st), Marquez (30’st), Nottoli (45’st). Angoli: 5-3 Recupero: 3’p.t.; 5’s.t.

Terza sconfitta su tre gare per il Ghiviborgo di Bifini ma, come nelle gare di inizio stagione, non mancano le note positive per mister Bifini che cerca la quadratura del cerchio per i suoi biancorossi.

La squadra di casa, orfana di Ghini e Fazzi, paga ancora una volta un approccio alla gara più che difficoltoso: Al 3’ il Ghiviborgo, infatti, è già sotto di un gol: Nicoli indovina il destro dal limite dell’area e batte Radano. Quando i padroni di casa sembrano dare segnali di risveglio, ma senza mai impensierire l’ex numero uno Pagnini, arriva il 2-0 ospite. È il recupero della prima frazione e Grillo approfitta di un errore in difesa dei bianconeri per il raddoppio.

Nel secondo tempo il Prato può attendere e ripartire, il Ghiviborgo decve fare la partita. Bifini le prova tutte per cambiare l’inerzia della gara ma ci si mette anche la scarsa precisione sottoporta, in questa occasione, di Aloia e Marquez. A quattro minuti dalla fine è una conclusione di Lauria a far crescere le speranze dei locali di acciuffare un insperato pareggio. Ma ad andare più vicino al gol è ancora il Prato, in contropiede, con Lugnan che sbaglia tutto.

Seravezza – Bagnolese 2-0

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Vignozzi, Granaiola, Montenegro, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Maccabruni, Diana, Chella. A disp.: Vannucchi, Bresciani, Podesta, Vietina, Mancino, Kozlov, Bedini, Riviera, Da Pozzo. All.: Ruvo

BAGNOLESE: Corradi, Capiluppi, Mhadhbi, Buffagni, Dembacaj, Bertozzini, Calabretti, Calabretti, Michael, Marani, Riccelli. A disp.: Cavallini, Operato, Cortesi, Rustichelli, Guerra, Vitale, Bocchialini, Gareri, Romanciuc. All.: Lauro

RETI: 4’pt Diana, 30’st Cavalli