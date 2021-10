Serie D, en plein delle formazioni lucchesi nella quinta di campionato

En plein per le squadre della provincia di Lucca in serie D. Vincono tutte le formazioni della Lucchesia: primo successo di stagione per il Ghiviborgo che supera il Tritium in rimonta nel secondo tempo. Vittoria prestigiosa per il Real Forte Querceta che, con Pegollo e Di Paola, fanno 2-1 sul campo dell’Aglianese. Doppio Benedetti e Vietina regalano infine il successo al Seravezza contro il Forlì cui non basta la rete del bomber lucchese Pera.

Aglianese – Real Forte Querceta 1-2

AGLIANESE: Ricco, Shehu (14’st Romeo), Zanon (15’pt Zellini), Gemmi, Colombini, Del Dotto, Kouko, Meucci, Giordani, Kouassi (14’st Brega), Artioli. A disp.: Gagliardi, Ponzio, Cesaretti, Bianchi, Petrucci, Nieri. All.: Venturi

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Contipelli (43’st Bechini), Meucci (37’st Ricci T.), Bartolini, Cintoi, Maccabruni, Centonze, Amico, Di Paola, Lazzarini, Pegollo. A disp.: Citti, Della Pina, Ricci F., Bechini, Ricci T., Pecci, Lazzoni, Aquilante, Gargani. All.: Bonuccelli

RETI: 5’pt Pegollo, 43’pt Giordani, 48’st Di Paola

NOTE: Ammoniti Shehu, Meucci, Maccabruni, Adornato

Ghiviborgo – Tritium 2-1

GHIVIBORGO: Nucci, Baggiani, Riccioni, Monacizzo, Grea, Sorbo, Fazzi, Lauria, Pazzaglia, Marquez, Aloia. A disp.: Ilie, Giulianelli, Velani, Campani, Romani, Belluomini, Fantini, Nottoli, Tragni. All.: Bifini

TRITIUM: Miori, Passerini, Caferri, Cisternino, Allodi, Messina, Rebolini, Pezzotta, Gobbi, Montalbano, Speziale. A disp.: Migliore, Benatti, Aquilino, Beretta, Di Cesare, Motta, Cazzaniga, Bozzoli, Doria. All.: Calvi

RETI: 41’pt Gobbi, 13’st Tragni, 36’st Marquez

Seravezza – Forlì 3-1

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Bresciani, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Podestà, Vietina, Diana, Chella. A disp.: Vannucchi, Vignozzi, Montenegro, Mancino, Maccabruni, Kozlov, Bedini, Riviera, Da Pozzo. All.: Ruvo

FORLI’: De Gori, Pezzi, Dominici, Ronchi, Pera, Schirone, Rrapaj, Gkertsos, Borrelli, Ballardini, Capitanio. A disp.: Stella, Togni, Ndiaye, Longobardi, Verde, Nisi, Buonocunto, Giacobbi, Amaducci. All.: Cornacchini

RETI: 12’pt Vietina, 42′ pt rig. e 43’st Benedetti, 5’st Pera