Il Seravezza pareggia nell’anticipo a Prato. Real Forte e Ghiviborgo ko

Un weekend senza vittorie per le squadre lucchesi della Serie D. L’unica a conquistare un punticino è il Seravezza, che strappa un pari dalla trasferta di Prato (0-0). Beffa sul finale per il Real Forte Querceta, che cade in casa contro il Fanfulla. Il Ghiviborgo esce ko per 2-0 dalla trasferta di Forlì.

I risultati

Prato – Seravezza 0-0 (anticipo di venerdì)

PRATO: Pagnini, Scianname, Diallo, D Orsi (85′ Maione), Tomaselli (55′ Soldani), Cestaro, Pardera (55′ Bellucci), Nicoli, Noferi (55′ Angeli), Tavanti, Renzi (69′ Aleksic). A disp.: Reggiani, Grillo, Romiti, Lugnan. All. Amelia

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Granaiola, Bortoletti (76′ Bedini), Benedetti, Saporiti, Podesta (69′ Montenegro), Vietina, Maccabruni, Diana, Chella. A disp.: Vannucchi, Vignozzi, Mancino, Turco, Kozlov, Riviera, Da Pozzo. All. Ruvo

ARBITRO: David Kovacevic di Arco Riva (Vora di Como e Nicolò di Milano)

NOTE: ammoniti Sciannammè, Soldani. Angoli 5-6. Recupero 0’+3′. Spettatori 500 circa

Forlì – Ghiviborgo 2-0

FORLÌ: De Gori, Pezzi, Pera, Rrapaj, Gkertsos, Fabbri, Borrelli, Verde, Buonocunto, Capitanio, Amaducci. A disp.: Stella, Dominici, Togni, Ronchi, Schirone, Longobardi, Bandini, Ballardini, Giacobbi. All. Cornacchini

GHIVIBORGO: Nucci, Riccioni, Fazzi, Monacizzo, Grea, Sorbo, Lauria, Tragni, Marquez, Nottoli, Aloia. A disp.: Cortopassi, Velani, Romani, Campani, Fantini, Belluomini, Giulianelli, Pazzaglia, Baggiani. All. Bifini

ARBITRO: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Dervishi e Moretti di San Benedetto del Tronto)

RETI: 17′ pt Amaducci, 29′ st Pera

Real Forte Querceta – Fanfulla 0-1

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Contipelli, Meucci, Bartolini, Cintoi, Maccabruni, Centonze, Amico, Di Paola, Lazzarini, Pegollo. A disp.: Citti, Della Pina, Islamaj, Bechini, Ricci T., Pecci, Vignali, Aquilante, Gargani. All. Bonuccelli

FANFULLA: Cizza, Baggi, Bernardini, Laribi, Bignami, Baggi, De Carli, Brognoli, Greco, Garcia, Franchino. A disp.: Vaccari, Fabiani, Cottarelli, Agnelli, Benassi, Tufo, Sanogo, Mustafaraj, Austoni. All. Nordi

ARBITRO: Riccardo Leotta di Acireale (Granata di Viterbo e Bentivegna di Agrigento)

RETE: 86′ Brognoli