Serie D, due pareggi e una sconfitta per le lucchesi nell’infrasettimanale

Due pareggi e una sconfitta. È ancora una volta altamente negativo il bilancio delle lucchesi di serie D nell’infrasettimanale. Pareggia con un’autorete nel finale su tiro di Fazzi il Ghiviborgo che affrontava gli emiliani del Progresso. Torna senza punti da Rimini il Real Forte Querceta di Bonuccelli: decide un calcio di rigore di Gabbianelli nella prima frazione. Il Seravezza rimonta il doppio passivo a cavallo dei due tempi con la Sammaurese: Merlonghi porta i suoi sul doppio vantaggio nella ripresa impattano Maccabruni e Benedetti.

Ghiviborgo-Progresso 1-1

GHIVIBORGO: Nucci, Riccioni, Fazzi, Monacizzo, Frateschi, Sorbo, Lauria, Tragni, Marquez, Belluomini, Nottoli. A disp.: Ilie, Velani, Pazzaglia, Fantini, Campani, Giulianelli, Aloia, Baggiani, Bachini. All.: Bifini

PROGRESSO: Celeste, Mele, Rea, Ferraresi, Fiore, Gulinatti, Salvatori, Bagatti, D’Amuri, Marchetti, Matta. A disp.: Tartaruga, Grandini, Cantelli, Rossi, Grazia, Esposito, Bonvicini, Maltoni, Esposito. All.: Moscariello

ARBITRO: Vailati di Crema (Vora di Como e Macchi di Gallarate)

RETI: 19’pt D’Amuri, 41’st Fazzi

Rimini – Real Forte Querceta 1-0

RIMINI: Marietta, Haveri, Tanasa, Panelli (28’pt Pietrangeli), Tonelli (41’st Pari), Mencagli (22’st Germinale), Gabbianelli, Ferrara (16’st Piscitella), Lo Duca, Cuccato, Andreis (16’st Greselin). A disp.: Piretro, Pari, Piscitella, Semprini, Tomassini, Greselin, Berghi, Pietrangeli, Germinale.

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Contipelli, Della Pina (16’st Centonze), Bartolini, Cintoi, Bechini, Meucci (23’st Aquilante), Amico, Vignali, Lazzarini, Pegollo. A disp.: Citti, Ricci T., Ricci F., Lazzoni, Pecci, Aquilante, Centonze, Petriccioli. All.: Bonuccelli

ARBITRO: Pistarelli di Fermo (Lombardi di Chieti e Gentile di Fermo)

RETI: 43’pt rig. Gabbianelli

NOTE: Ammoniti Bartolini, Pegollo, Vignali

Seravezza-Sammaurese 2-2

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Podesta, Vietina, Maccabruni, Diana, Chella. A disp.: Vannucchi, Bresciani, Vignozzi, Montenegro, Mancino, Kozlov, Del Frate, Bedini, Da Pozzo. All.: Ruvo

SAMMAURESE: Adorni, Gurini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Migani, Scarponi, Merlonghi, Bonandi, Giannini. A disp.: Cheli, Masini, Lombardi, Misuraca, Diop, Mantovani, Asslani, Pierfederici, Casadio. All.: Protti

ARBITRO: Bonci di Pesaro (Giorgetti di Vasto e Manni di Savona)

RETI: 45’pt rig. e 1’st Merlonghi, 25’st Maccabruni, 33’st Benedetti

Partita molto tattica in cui nessuno che riesce a prendere in mano le redini del gioco. Al 45′ però si spezza l’equilibrio. Fallo di mano in area versiliese: Merlonghi dal dischetto è glaciale ed i giallorossi vanno al riposo in vantaggio 1-0. La rete infonde grande fiducia nei ragazzi di Protti che, dopo la pausa, ripartono come meglio non si potrebbe. Al 1′ cross di Giannini, la sfera rimbalza in area ed il rapace Merlonghi rimpingua il suo bottino: 2-0.

La Sammaurese prova a controllare, ma i toscani non cedono e su palla inattiva ricuciono lo strappo prima con Maccabruni poi, sempre sugli sviluppi di un corner, con Benedetti. La formazione ospite subisce il contraccolpo, ma il risultato non cambia.