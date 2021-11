Serie D, Seravezza ancora da tre punti. Pari per Real Forte e Ghiviborgo

Una vittoria e due pareggi. Questo il bilancio delle gare di campionato di serie D che coinvolgono le lucchesi. Indenne all’esordio in panchina sul campo del Borgo San Donnino il Ghiviborgo di mister Vangioni, che non riesce comunque a scardinare una certa sterilità in zona gol.

Pari anche per il Real Forte Querceta, che acciuffa per due volte l’Athletic Carpi di Gallicchio. Ancora tre punti, stavolta firmati Vietina, per il Seravezza Pozzi, che viola il terreno di gioco del Progresso.

Borgo San Donnino – Ghiviborgo 0-0

BORGO SAN DONNINO: Frattini, Dodi, Vecchi, Abelli, Fogliazza, Soregaroli, Lancellotti, Mehmetaj, Caniparoli, Bigotto, Finocchio. A disp.: Ghidetti, Bajic, Casarini, Som, Marchi, Romeo, Petronelli, Lupoli, Isufaj. All.: Baratta

GHIVIBORGO: Nucci, Riccioni, Baggiani, Lauria, Sorbo, Grea, Fazzi, Monacizzo, Aloia, Nottoli, Marquez. A disp.: Ilie, Bachini, Lischi, Campani, Belluomini, Pazzaglia, Tragni, Velani, Cicali G.. All.: Vangioni

Progresso – Seravezza Pozzi 0-1

PROGRESSO: Celeste, Mele, Cantelli, Bagatti, Ferraresi, Gulinatti, Rossi, Sanso, D Amuri, Marchetti, Esposito. A disp.: Tartaruga, Cavallini, Frentoaei, Maltoni, Badiali, Esposito, Grazia, Bertoli, Matta. All.: Moscariello

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Bresciani, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Podestà, Vietina, Diana, Chella, Da Pozzo. A disp.: Ontario, Magistrelli, Fantini, Mancino, Maccabruni, Kozlov, Bedini, Stefanski, Marchini. All.: Ruvo

RETI: 30’pt Vietina

Real Forte Querceta – Athletic Carpi 2-2

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Contipelli, Centonze (12’st Della Pina), Bartolini, Cintoi, Bechini, Meucci (26’st Ricci), Lazzarini, Di Paola, Grassi, Pegollo (24’st Islamaj). A disp.: Citti, Maccabruni, Amico, Lazzoni, Pecci, Gargani. All.: Bonuccelli

ATHLETIC CARPI: Ferretti, Tosi (31’st Togola), Montebugnoli, Borgarello (31’st Boccaccini), Aldrovandi, Calanca (50’st Uni), Lordkipanidze (36’st Muro), Serrotti, Raffini, Villanova (18’st Bolis), Carrasco. A disp.: Ballato, Bruno, Ghizzardi, Mignani. All.: Gallicchio

RETI: 11’pt rig. Raffini, 12’st Grassi, 38’st Calanca, 44’st Ricci

NOTE: Ammoniti Borgarello, Cintoi, Meucci, Bartolini, Contipelli, Bolis, Ferretti, Grassi. Al 16’ st Ferretti para un calcio di rigore a Di Paola.