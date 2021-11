Ghiviborgo ancora travolto a Mezzolara, finisce pari il derby della Versilia

Serie D, ancora una sconfitta per il Ghiviborgo la cui situazione inizia a farsi seria in termini di classifica. Il Mezzolara ne rifila 4 ai biancorossi della Mediavalle già entro il 6′ della ripresa, anche perché i biancorossi rimangono in dieci per una doppia ammonizione di Lauria già al quarto d’ora. A nulla serve il gol di Marquez nel secondo tempo.

Il derby della Versilia finisce, invece, in parità. Diana alla mezz’ora illude il Seravezza, di Grassi la rete del pari finale.

Mezzolara – Ghiviborgo 4-1

MEZZOLARA: Malagoli, Barnaba, Pierantozzi, Rossi (38’st Finessi), Dall’Osso, Fort (36’st Manara), Darraji (16’st Davtyan), Roselli, Triggiani (29’st Bernardi), Cortesi, Faggi (1’st Bovo). A disp.: Wangue, Busi, Sciaccaluga, Baietti. All.: Nesi

GHIVIBORGO: Nucci, Riccioni (15’st Pazzaglia), Baggiani, Lauria, Sorbo, Grea (36’pt Lischi), Fazzi, Monacizzo (36’pt Tragni), Marquez, Cicali G. (32’st Giulianelli), Aloia (14’st Campani). A disp.: Radano, Bachini, Belluomini, Nottoli. All.: Vangioni

RETI: 10’pt Rossi, 23’pt rig.Triggiani, 28’pt e 6’st Cortesi, 23’st Marquez

NOTE: Espulso al 15’pt Lauria. Ammoniti Faggi e Riccioni

Real Forte Querceta – Seravezza 1-1

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Contipelli, Ricci T. (35’st Meucci), Bartolini (31’st Maccabruni), Cintoi, Bechini, Centonze (35’st Della Pina), Lazzarini, Di Paola, Grassi (46’st Amico), Pegollo (18’st Islamaj). A disp.: Citti, Lazzoni, Aquilante, Gargani. All.: Bonuccelli

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Saporiti (41’st Fantini), Vietina, Maccabruni, Diana, Da Pozzo (30’st Bresciani), Marchini (29’st Podestà). A disp.: Sacchelli, Vignozzi, Mancino, Kozlov, Bedini, Riviera. All.: Ruvo

RETI: 31’st Diana, 40’st Grassi

NOTE: Ammoniti Da Pozzo, Contipelli, Pistoi, Di Paola, Granaiola. Espulsi Contipelli al 24’st e Granaiola al 31’st