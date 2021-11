Ghiviborgo torna a far punti con l’Aglianese. Ko le versiliesi

Sconfitte le versiliesi, torna a far punti il Ghiviborgo. Questa, in sintesi, la giornata di serie D di oggi, la tredicesima di andata.

Il Ghiviborgo pareggia al Delle Terme contro i neroverdi dell’Aglianese dell’ex tecnico Venturi. Gara senza reti nel primo tempo ma dove non sono mancate le emozioni. Nella ripresa la zampata di Romeo sembra costare caro ai locali ma Cicali rimette in carreggiata il match.. Paga cara l’espulsione al 24’ del primo tempo Cintoi il Real Forte Querceta. I versiliesi prendeno due gol, accorciano su rigore di Grassi ma non riescono a impattare nella ripresa. Cade in casa contro il Fanfulla il Seravezza di Ruvo che aggancia con Benedetti solo il primo vantaggio dei lodigiani poi accorcia quanto è troppo tardi.

Bagnolese – Real Forte Querceta 2-1

BAGNOLESE: Corradi, Capiluppi, Mhadhbi (21’st Bocchialini), Rustichelli (45’st Marani), Dembacaj, Bertozzini, Cortesi, Buffagni, Tzvetkov (37’st Leonardi), Guerra (Calabretti Dan,), Calabretti Dav.. A disp.: Cavallini, Cocconi, Calabretti, Operato, Marani, Riccelli, Vitale, Bocchialini, Leonardi. All.: Gallicchio

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Ricci T. (10’st Meucci), Centonze (17’st Della Pina), Islamaj (45’st Gargani), Cintoi, Bechini, Amico (10’st Maccabruni), Lazzarini, Di Paola, Grassi (25’st Bartolini), Pegollo. A disp.: Citti, Maccabruni, Ricci F., Della Pina, Meucci, Aquilante, Bartolini, Lazzoni, Gargani. All.: Bonuccelli

RETI: 32’pt rig. Guerra, 40’pt Tzvetkov, 42’pt rig. Grassi

NOTE: Ammoniti Cintoi, Ricci, Mhdadhbi, Pegollo, Corradi, Di Paola. Espulsi al 24’pt Cintoi per doppia ammonizione e Bartolini al 52’st

Ghiviborgo – Aglianese 1-1

GHIVIBORGO: Nucci, Riccioni, Baggiani, Monacizzo, Sorbo, Grea, Fazzi, Aloia, Marquez, Nottoli, Cicali G.. A disp.: Radano, Bachini, Lunardi, Campani, Belluomini, Pazzaglia, Tragni, Giulianelli, Bertellotti. All.: Vangioni

AGLIANESE: Gagliardi, Shehu, Zanon, Gemmi, Colombini, Meucci, Kouko, Romeo, Brega, Giordani, Bianchi. A disp.: Nincheri, Del Dotto, Ponzio, Gelli, Petrucci, Kouassi, Sgherri, Artioli, Nieri. All.: Venturi

RETI: 30’st Romeo, 40’st Cicali

Seravezza Pozzi – Fanfulla 2-3

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Podesta, Vietina, Maccabruni, Bedini, Diana, Da Pozzo. A disp.: Vannucchi, Vignozzi, Magistrelli, Fantini, Mancino, Maffei, Turco, Kozlov, Marchini. All.: Ruvo

FANFULLA: Cizza, Baggi, Bernardini, Laribi, Cottarelli, Baggi, Magli, Brognoli, Austoni, Balla, Spaviero. A disp.: Barresi, Agnelli, Benassi, Mustafaraj, Greco, Maspero, Mouddou, Sanogo, Patrignani. All.: Bettinelli

RETI: 13’pt Austoni, 15’pt Benedetti, 28’pt e 44’pt Laribi, 48’st