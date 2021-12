Real Forte Querceta corsara a Forlì, cade in casa il Seravezza

Si sono giocate regolarmente le altre due gare del turno del campionato di serie D, girone D. Il Real Forte Querceta ha violato il campo del Forlì con una rete per tempo (Pegollo e Islamaj). Ko in casa per il Seravezza contro l’Alcione Milano, formazione insidiosa per tutti.

Forlì-Real Forte Querceta 0-2

FORLI’: De Gori, Dominici (27’st Nisi), Ronchi, Schirone (1’st Amaducci), Rrapaj, Gkertsos, Buonocunto (13’st Borrelli), Boccardi (35’st Longobardi), Santi, Ballardini, Giacobbi (22’st Capitanio). A disp.: Stella, Togni, Fabbri, Piva. All.: Gadda

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Della Pina, Amico, Contipelli, Bechini, Centonze (48’st Ricci F.), Lazzoni (29’st Ricci T.), Pegollo, Islamaj (44’st Aquilante), Meucci (36’st Gargani). A disp.: Citti, Cosentino, Belluomini, Pecci, Petriccioli. All.: Bonuccelli

RETI: 16’pt Pegollo, 20’st Islamaj

NOTE: Ammoniti Maccabruni, Meucci, Boccardi

Seravezza-Alcione Milano 0-1

SERAVEZZA: Lagomarsini, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Vietina, Maccabruni, Bedini, Diana, Chella, Zanoli, Marchini. A disp.: Sacchelli, Vignozzi, Magistrelli, Fantini, Mancino, Maffei, Turco, Kovloz, Da Pozzo. All.: Ruvo

ALCIONE MILANO: Novi, Soldi, Ricossa, Maini, Viola, Ortolani, Lattarulo, Lacchini, Manuzzi, Tucci, Bangal. A disp.: Vinci, Giosue, Petito, Piccinocchi, Latini, Pio Loco, Cannataro, Morselli, Comi. All.: Cusatis

RETI: Manuzzi