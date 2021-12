Il Seravezza ferma il Rimini, ko il Real Forte Querceta

Un pari e una sconfitta per le sfide di serie D delle versiliesi negli anticipi. Ecco come è andata

Seravezza-Rimini 0-0

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Bortoletti, Benedetti, Saporiti (35’st Fantini), Vietina, Maccabruni, Bedini, Diana, Zanoli, Rodriguez. A disp.: Sacchelli, Vignozzi, Magistrelli, Fantini, Mancino, Maffei, Turco, Da Pozzo, Marchini. All.: Incerti

RIMINI: Marietta, Haveri, Tanasa (33’st Andreis), Panelli, Tonelli, Mencagli (12’st Germinale), Gabbianelli, Ferrara, Lo Duca, Greselin, Pietrangeli. A disp.: Piretro, Pari, Kamara, Contessa, Isaia, Pecci, Cuccato, Andreis, Germinale. All.: Gaburro

NOTE: Ammoniti Bedini, Rodriguez, Tonelli, Germinale.

Pareggio ma con tante emozioni quello di oggi fra Seravezza e Rimini nell’anticipo in vista dell’infrasettimanale di mercoledì prossimo.

Schermaglie iniziali con una conclusione di Ferrara, Lo Duca che chiede un calcio di rigore e ancora Ferrara fermato da Lagomarsini. Ma la prima vera occasione è del Seravezza con Tanasa che salva sulla riga una conclusione di Vietina. È invece Marietta un minuto dopo a dire prima no a Benedetti poi al colpo di testa di Bortoletti.

Nel secondo tempo ancora Ferrara protagonista per il Rimini, ma è ancora il Seravezza ad avere il colpo del ko con Benedetti su bel contropiede orchestrato con Rodrigueze. Finale incandescente con le conclusioni di Tonelli che impegna Lagomastini e Bortoletti il cui tiro viene fermato prima di entrare in porta da Pietrangeli.

Tritium-Real Forte Querceta 1-0

TRITIUM: Migliore, Vincenzi, Lamberti, Di Lauri (23’st Capua), Fabiani, Meregalli, Maspero, Sibilia, Orefice (36’st Salami), Melandri (42’st Scaramuzza), Garcia. A disp.: Dieci, Buono, De Stefano, Guida, Capua, Salami, Diana, Franchi, Scaramuzza. All.: Calvi

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Contipelli, Ricci T. (23’st Della Pina), Bartolini, Cintoi, Bechini, Maccabruni, Meucci (32’st Gargani), Pegollo, Islamaj, Lazzoni (39’st Petriccioli). A disp.: De Chirico, Ricci F., Cosentino, Della Pina, Pecci, Belluomini, Petriccioli (9), Gargani. All.: Bonuccelli

RETI: 20’st Orefice

NOTE: Ammoniti Bartolini, Cintoi, Di Lauri, Islamaj Espuslo Cintoi al 16’st