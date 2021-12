Ghiviborgo, un’altra gara di livello: il Carpi acciuffa il pari nel finale

Ghiviborgo – Carpi 2-2

GHIVIBORGO: Nucci, Monacizzo, Baggiani, Grea, Sorbo, Lauria, Belluomini, Fazzi, Bongiorni, Nottoli, Cicali. A disp.: Calu, Campani, Sadek, Bachini, Riccioni, Pazzaglia, Menconi, Gulianelli, Velani. All. Vangioni

ATHLETIC CARPI: Ferretti, Boccaccini, Montebugnoli, Bolis, Aldrovandi, Tosi, Sivilla, Borgarello, Raffini, Villanova, Togola. A disp.: Ballato, Uni, Mignani, Muro, Ghizzardi, Di Emma, Walker, Carrasco, Serrotti. All.: Togni

ARBITRO: Mori della Spezia (Fuccaro di Genova e Accardo della Spezia

RETI: 13’pt rig.Lauria, 18’pt e 35’st rig. Sivilla, 3’st Cicali

Pareggio non senza recriminazioni per il Ghiviborgo di serie D. I biancorossi di mister Vangioni mettono in campo un’altra prestazione di alto livello e sfiorano la vittoria. Solo un gol a dieci minuti dalla fine su calcio di rigore permette alla nobile decaduta Carpi di strappare un punto, dopo che al Ghiviborgo erano stati annullati due gol.

Parte forte la squadra di casa che dopo meno di quarto d’ora è avanti con il calcio di rigore di Lauria. Immediato il pareggio di Sivilla ma ad inizio ripresa è ancora Cicali a permettere ai locali di mettere la testa avanti. Nel finale e su calcio di rigore è ancora Sivilla a fare 2-2.

Prima dell’inizio del match è stato ricordato Rolando Bellandi, morto venerdì, che della squadra è stato giocatore e dirigente.