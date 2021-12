Giancarlo Favarin trova panchina: è il nuovo allenatore del Prato

È una vecchia conoscenza del calcio lucchese il nuovo allenatore del Prato in serie D. Per il dopo Marco Amelia, secondo allenatore della stagione esonerato oggi (27 dicembre), c’è Giancarlo Favarin.

Alla guida della Lucchese nella stagione 2008/2009 ha vinto il campionato di serie D passando in C2. L’anno successivo conquista per il secondo anno consecutivo il titolo – portando il club in C1 – e la Super Coppa Lega di Serie C, vedendosi così assegnare la “panchina d’oro di serie C”.

Colleziona altre promozioni dalla serie D alla serie C e dalla C2 alla C1 con Aglianese, Andria, Castelnuovo e Venezia.

Marco Amelia aveva preso il posto di Luigi Pagliuca, tecnico confermato a inizio stagione.