Il Real Forte Querceta prende Pietro Lattanzi, terzino classe 2001

Volto nuovo al Real Forte Querceta: ecco Pietro Lattanzi, terzino classe 2001. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, il giovane difensore arriva a Forte dei Marmi dopo una breve parentesi nella Berretti del Livorno e le prime significative esperienze in serie D vissute tra Recanatese e Pianese.

“I primi anni in serie D mi hanno aiutato nel conoscere la categoria. Non è facile adattarsi tra i grandi fin da subito ed è stato il campo ad aiutarmi a creare gruppo e stare nello spogliatoio con calciatori più esperti – dichiara Lattanzi – Sono felicissimo di essere qui, nell’ambiente perfetto e calato proprio nel mio ruolo tattico ideale. Ringrazio il mister per avermi contattato, già a partire dall’estate scorsa.”

Sulle caratteristiche: “Il mio piede preferito è il destro, ma ho imparato a calcare entrambe le zone laterali del campo. Spero di migliorare in tanti aspetti tattici, maturare anche in quelle che sono le mie caratteristiche primarie, come combinare al meglio le fasi di gioco, in quanto esterno di spinta sulla fascia”.