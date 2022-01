Con Ravenna si interrompe la striscia del Ghiviborgo, tre punti per il Seravezza

Una sconfitta e una vittoria alla ripresa del campionato di serie D per le lucchesi. Fermo il Real Forte Querceta per i casi Covid nel gruppo della Sammaurese è toccata a Ghiviborgo e Seravezza tornare a far rotolare il pallone.

Il Ghiviborgo ha interrotto a Ravenna la propria striscia positiva. Merito dei giallorossi di casa che, dopo aver chiuso sul pari la prima frazione (Bongiorni risponde a Guidone nel finale di tempo), iniziano la ripresa con un micidiale uno-due che risulterà decisivo.

Vittoria di misura per il Seravezza contro la nobile decaduta Carpi: la decide Rodriguez con un gol nella ripresa.

Mercoledì recupero a Bagni di Lucca: di fronte Ghiviborgo e Seravezza Pozzi per il più classico dei derby.

Ravenna-Ghiviborgo 3-1

RAVENNA: Botti, Polvani, Lussignoli, Cali, Saporetti, Crocchianti, Guidone, Ercolani, D’Orsi, Grazioli, Belli. A disp.: Mengatti, Nagy, Mendicino, Vittori, Andreani, Prati, Haruna, Spinosa, Campagna. All.: Dossena

GHIVIBORGO: Nucci, Sadek, Baggiani, Lauria, Sorbo, Grea, Fazzi, Belluomini, Bongiorni, Nottoli, Monacizzo. A disp.: Calu, Bachini, Velani, Cicali G., Molinaro, Campani, Tragni, Giulianelli. All.: Vangioni

ARBITRO: Vacca di Saronno (Pirola di Abbiategrasso e Vora di Como)

RETI: 5’pt Guidone, 44’pt Bongiorni, 5’st Cali, 10’st Belli

Seravezza-Athletic Carpi 1-0

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Vietina, Maffei, Bedini, Diana, Zanoli, Rodriguez. A disp.: Calzetta, Magistrelli, Fantini, Pezzani, Mancino, Maccabruni, Silvano, Da Pozzo, Marchini. All.: Incerti

ATHLETIC CARPI: Ferretti, Ghizzardi, Tosi, Di Emma, Boccaccini, Lordkipanidze, Sivilla, Borgarello, Raffini, Villanova, Togola. A disp.: Ballato, Aldrovandi, Bruno, Uni, Crotti, Mastrippolito, Barolo, Carrasco, Walker. All.: Romulo

ARBITRO: Spedale di Palermo

RETI: 26’st Rodriguez