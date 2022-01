Casi Covid nel Lentigione, rinviate le partite con Seravezza e Ghiviborgo

Il coronavirus stoppa ancora il campionato di Serie D.

A causa dei casi positività al Covid nella squadra del Lentigione, sono rimandate le partite contro Seravezza (prevista per domenica 30 gennaio) e Ghiviborgo, la seconda giornata del girone di ritorno in programma mercoledì (2 febbraio).

Ecco il comunicato ufficiale del Lentigione: “Gli esiti dei test per il Covid-19, ai quali si è sottoposto il gruppo squadra del Lentigione, hanno evidenziato un numero di positività tale per cui la società, nel rispetto del protocollo sportivo, ha avanzato la richiesta di rinvio per le gare in programma da domenica 30 gennaio a domenica 6 febbraio”.