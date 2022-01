Al Porta Elisa arriva l’Ancona Matelica: tutto sull’avversaria dei rossoneri

L’Ancona Matelica, avversaria della Lucchese domani (30 gennaio) al Porta Elisa, con i suoi 35 punti occupa il quinto posto della classifica. In un campionato dove la lotta per la promozione diretta, visto il margine di vantaggio se la contendono Modena e Reggiana, i dorici sono in piena corsa per il terzo posto. In classifica condividono la posizione con il Pescara, hanno un punto di ritardo dalla Virtus Entella e 5 punti in meno dal Cesena, l’attuale terza forza del campionato.

Rendimento

Il nuovo anno è stato inaugurato nella maniera migliore violando per 5-0 il Mannucci di Pontedera, allungando a sei la serie di risultati utili consecutivi. L’ultima battuta d’arresto è arrivata il 20 novembre con la sconfitta casalinga subita per 1-0 dal Modena. I 35 punti sono il frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte con 40 gol fatti, terzo miglior attacco del girone e 25 subiti. 22 i punti raccolti davanti al proprio pubblico e 13 quelli racimolati negli impegni esterni.

Bilancio in trasferta

È in serie utile da 5 giornate, l’ultimo passo falso è arrivato il 19 ottobre con la sconfitta a Reggio Emilia per 3-1, poi ha inanellato 3 pareggi consecutivi riuscendo sempre a recuperare lo svantaggio iniziale in seguito ai quali sono arrivati i successi a Teramo, in occasione dell’ultimo impegno esterno del 2021 e a Pontedera dove ha inaugurato nella maniera migliore il nuovo anno cogliendo la vittoria più scintillante da inizio stagione. I 13 punti in trasferta sono frutto di 3 vittorie e 4 pareggi, ai quali bisogna aggiungere 3 sconfitte. Quando ha vinto lo ha fatto in maniera perentoria imponendosi a Pistoia e Teramo per 4-0, chiudendo la prima parte di gara sull’1-0, ha Pontedera lo ha fatto rifilando una cinquina alla formazione granata. Quando si è portata in vantaggio per prima ha sempre vinto. 4 i pareggi esterni arrivati dopo aver chiuso in parità la prima frazione, due dei quali per 1-1 a Carrara e a Gubbio gare nelle quali aveva terminato la prima parte a reti inviolate dovendo poi rincorrere il risultato, ha pareggiato per 2-2 a Viterbo il 30 ottobre ed ha pareggiato a reti bianche allo Zecchini di Grosseto. Con 2 reti di scarto è stata battuta a Cesena per 2-0 e a Reggio Emilia, il 3-1 incassato con la Reggiana risulta al momento la sconfitta esterna di maggiori proporzioni, al debutto in campionato aveva perso a Pescara il 28 agosto 2021 per 2-1. Ha segnato 19 gol in trasferta, dove vanta insieme al Modena il miglior attacco esterno. Ha segnato 5 gol nel primo tempo e 14 nel secondo di cui 5 reti sono arrivate negli ultimi 8 minuti. Non subisce gol da 219 minuti, l’ultima rete è stata subita il 28 novembre da Spalluto del Gubbio.

Cifre

L’Ancona Matelica ha il terzo miglior attacco del girone dietro le due prime della classe. 40 i gol segnati dall’undici di Gianluca Colavitto, capocannoniere è Alex Rolfini con 10 gol di cui 4 dal dischetto, inseguito a quota 9 da Alessandro Faggioli, 8 gol portano la firma di Marcello Sereni e 7 da Federico Moretti, chiudono la classifica con 2 gol Edoardo Iannoni, Ferdinado Del Sole e Andrea Delcarro. Ha usufruito di 8 rigori di cui uno parato da Angeletti del Pontedera a Moretti nella gara d’andata giocata in terra marchigiana e l’altro parato da Ghidotti del Gubbio a Iotti il 28 novembre 2021. Tre le espulsioni in casa bianco-rossa, Moretti ha preso per due volte la via degli spogliatoi e un cartellino rosso è stato rimediato da Bianconi.

Mercato

In questa sessione di mercato è arrivato a Ancona, Luca Palesi in prestito dall’Olbia mentre è stato ceduto con la stessa formula alla Feralpisalò Tommaso Farabegoli con il consenso della Sampdoria proprietaria del cartellino del calciatore

Arbitro

La sfida del Porta Elisa è stata assegnata a Luca Zucchetti di Foligno con l’ausilio degli assistenti Egidio Marchetti di Trento e Matteo Paggiola di Legnago. Il quarto ufficiale è il signor Nicolò Dorillo di Torino. Sono due i precedenti con la Lucchese con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. Ha diretto, lo scorso anno, i rossoneri il 3 febbraio 2021 nella gara persa per 2-1 a Grosseto e in questo campionato, il 23 ottobre 2021 nel gara vinta tra le mura amiche per 1-0 sulla Viterbese. Ha arbitrato il Matelica nella gara vinta il 7 novembre 2020 per 3-2 in casa con il Ravenna, mentre in questa stagione ha diretto l’Ancona in occasione del Primo Turno di Coppa nella gara vinta con l’Aquila Montevarchi per 4-3 dopo i calci di rigore, il 21 agosto 2021.

Precedenti

Il bilancio complessivo nei 45 precedenti è di 14 affermazioni dell’Ancona, 16 pareggi e 15 vittorie della Lucchese. In Toscana, la prima in assoluto andò in scena il 16 giugno 1940 con la vittoria della Lucchese per 2-1, l’ultima successo marchigiano è arrivato il 27 febbraio 2016 per 3-0 dai dorici, per trovare l’ultimo pareggio bisogna risalire al 14 gennaio 2008 quando la gara terminò sull’ 1-1.