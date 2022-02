Al Real Forte Querceta arriva Riccardo Bellucci, attaccante classe 2002

Il Real Forte Querceta piazza il colpo Riccardo Bellucci, attaccante classe 2002. Passato tra le fila di Sampdoria e Spezia dopo una prima esperienza in Serie D alla Lavagnese, il giovane calciatore arriva a Forte dei Marmi per dare continuità alla stagione di definitiva stabilizzazione tra i dilettanti.

Reduce dall’esperienza di Prato, infatti, Bellucci ha scelto di vestire bianconerazzurro per continuare a maturare il proprio talento, sognando di calcare le orme di papà Claudio, ex attaccante di Napoli, Bologna e Sampdoria, oggi seduto sulla panchina del Cagliari in qualità di allenatore in seconda.

“Sono qui per dimostrare di poter essere un titolare e aiutare la squadra a disputare un campionato all’altezza delle aspettative della società, magari segnando qualche gol. Mio padre? È il mio idolo, sogno di imitarlo – dichiara Bellucci -. Al fianco di attaccanti esperti come Di Paola e Pegollo non potrò che crescere”.