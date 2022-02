Serie D, tre punti per il Real Forte Querceta. Ghiviborgo, pari di rigore

Serie D, escono tutti i risultati per le formazioni lucchesi di serie D. Vince il Real Forte Querceta contro la Correggese fra le mura amiche con un gol nel recupero. Pareggio su rigore per il Ghiviborgo contro il Prato mentre cade il Seravezza Pozzi con la Bagnolese in trasferta.

Bagnolese – Seravezza Pozzi 1-0

BAGNOLESE: Corradi, Calabretti, Mhadhbi, Buffagni, Dembacaj, Capiluppi, Calabretti, Rustichelli, Michael, Marani, Tzvetkov. A disp.: Cavallini, Bertozzini, Bonacini, Crescini, Guerra, Gareri, Bocchialini, Romanciuc, D’Elia. All.: Bonini

SERAVEZZA: Calzetta, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Maffei, Maccabruni, Kouassi, Diana, Zanoli, Marchini, Rodriguez. A disp.: Lagomarsini, Vignozzi, Magistrelli, Fantini, Pezzani, Mariotti, Bedini, Silvano, Da Pozzo. All.: Incerti

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino (Cusumano di Collegno e Di Meo di Nichelino)

RETI: 10’st Tzvetkov

Prato – Ghiviborgo 1-.1

PRATO: Pagnini, Scianname, Sottili, Bajic, Angeli, Boganini, (1’st Maione), Pardera (10’st Soldani), Nicoli (25’st Strechie), Noferi (25’st Muteba), Ba (10’st Serrotti), Gissi. A disp.: Romboli, Tomaselli, Romiti, Cestaro, Venturino. All.: Favarin

GHIVIBORGO: Nucci, Mosti, Baggiani, Monacizzo, Sorbo, Grea, Fazzi, Bongiorni, Isufaj, Nottoli, Bachini. A disp.: Calu, Velani, Sadek, Cicali G., Molinaro, Campani, Tragni, Giulianelli, Belluomini. All.: Vangioni

ARBITRO: Moretti di Como (Pacifici e Vagheggi di Arezzo)

RETI: 29’st aut. Baggiani, 35’st rig. Cicali

NOTE: Ammoniti Sciannamè, Bachini, Baggiani, Sottili, Noferi, Pagnini

Real Forte Querceta – Correggese 2-1

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Meucci (30’st Lazzoni), Bartolini, Cintoi, Bechini, Centonze (23’st Della Pina), Islamaj (29’st Amico), Di Paola, Grassi (50’st Bertoni), Pegollo. A disp.: De Chirico, Ricci F., Pecci, Bellucci, Gargani. All.: Bonuccelli

CORREGGESE: Mora, Olivera M. (49’st Tosi), Cavallari, Manuzzi, Pupeschi, Gozzi, Ba Racine, Galli (1’st Bassoli), Damiano (33’st Roma), Cali, Riccò (1’st Forte). A disp.: Lugli, Davighi, Vallocchia, Galletti, De Santis. All.: Graziani

ARBITRO: D’Ambrosio di Collegno (Di Dio di Caltanissetta e Mitilelu di Torino)

RETI: 21’pt Di Paola, 16’st Bassoli, 49’st Cintoi

NOTE: Ammoniti Centonze, Manuzzi, Di Paola, Olivera