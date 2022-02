Real Forte Querceta, il difensore Contipelli ceduto al San Donato Tavarnelle

Il Real Forte Querceta ha ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Matteo Contipelli al San Donato Tavarnelle.

“Al calciatore – si legge nella nota ufficiale – il ringraziamento per la professionalità e la disponibilità dimostrate nel corso di una doppia parentesi formativa vissuta in maglia bianconerazzurra, che ha permesso al giovane atleta di mettersi in discussione con la giusta dose di serenità e crescere tappa dopo tappa, fino a meritarsi questa importante opportunità in un ambiente d’alta classifica e ricco di prospettive. Certa della bontà del lavoro svolto, la società augura a Matteo i migliori auspici per il prosieguo di carriera”.