Daniele Melandri, un attaccante di esperienza per il Ghiviborgo

Un nuovo attaccante per il Ghiviborgo. Arriva in biancorosso l’esperto Daniele Melandri, classe 1988 proveniente dal Tritium.

Si tratta di un attaccante di esperienza con un passato in serie C con Forlì, Parma e Fano e molti campionati di serie D con oltre 120 gol in carriera. Una curiosità: nel campionato 2019/2020 nelle file del Chieri allenato da Massimo Morgia nella gara di andata segnò una rete al Ghiviborgo.

Il calciatore si è allenato già oggi (9 febbraio) agli ordini di mister Walter Vangioni.