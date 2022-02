Ghiviborgo, esordio da tre punti nel nuovo stadio: decide l’ultimo arrivato Sall

Ghiviborgo-Bagnolese 2-1

GHIVIBORGO: Nucci, Mosti, Baggiani, Grea, Sorbo, Monacizzo, Fazzi (35’st Sadek), Bongiorni, Bachini (20’st Belluomini), Nottoli, Melandri (12’st Sall). A disp.: Calu, Sadek, Molinaro, Isufaj, Velani, Tragni, Campani. All.: Vangioni.

BAGNOLESE: Corradi, Calabretti, Mhadhbi, Buffagni, Dembacaj, Capiluppi, Calabretti (15’st Bonacini), Rustichelli, Leonardi, Bocchialini (35’st Marani), Tzvetkov (20’st Michael). A disp.: Cavallini, Operato, Bertozzini, Cocconi, Guerra, Gareri, Bonacini, Marani. All.: Bonini

ARBITRO: Mirri di Savona (Frunza di Novi Ligure e Pasquini di Genova)

RETI: 9’pt Bongiorni, 2’st Leonardi, 44’st Sall

NOTE: Ammoniti Dembacaj, Buffagni, Fazzi, Calabretti

L’esordio del Ghiviborgo nello stadio di Ghivizzano coincide con un successo interno in un incontro che metteva in palio importanti punti per la salvezza.

La formazione biancorossa di Walter Vangioni apre con la rete di Bongiorni e poi rischia, dopo aver preso gol a inizio secondo tempo da Leonardi, di capitolare con l’andare avanti del match. Gli ospiti, in questo senso, recriminano per una rete annullata. Nel finale la rete di Sall, servito da Belluomini, che vale tre punti.

Esordio dal 1’, in casa del Ghiviborgo, per l’esperto nuovo attaccante Melandri. È stato sostituito nel secondo tempo dall’altro nuovo arrivo, Sall, autore del gol vittoria.