Ghiviborgo, pari scoppiettante con il Tritium. Real Forte Querceta da tre punti

Due pareggi in trasferta e una vittoria in casa. È positivo il bilancio delle formazioni lucchesi nell’infrasettimanale di serie B. In rimonta il pari del Seravezza a Forlì con la rete di Mariotti che risponde al gol del lucchese Pera. Tutto nel primo tempo lo scoppiettante 2-2 fra Tritium e Ghiviborgo: nei biancorossi segna Bongiorni in apertura e Sall alla mezzora, inframezzato dalle reti lombarde. Netto il successo del Real Forte Querceta con l’Aglianese con le reti di Pegollo nel primo tempo, Islamaj e Di Paola nella ripresa per un sonoro 3-0.

Forli-Seravezza 1-1

FORLI’: Ravaioli, Pezzi, Longo, Pera, Rrapaj, Gkertsos, Borrelli, Buonocunto, Malandrino, Ballardini, Manara. A disp.: Stella, Scalini, Ronchi, Piva, Longobardi, Casadei, Boccardi, Ballardini, Amaducci. All.: Gaffriedi

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Vietina, Maccabruni, Shehu, Kouassi, Diana, Rodriguez. A disp.: Calzetta, Vignozzi, Fantini, Pezzani, Mancino, Maffei, Mariotti, Bedini, Zanoli. All.: Incerti

ARBITRO: Caruso di Viterbo (Granata e Di Giovenale di Viterbo)

RETI: 41’pt Pera, 22’st Mariotti

Real Forte Querceta-Aglianese 3-0

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Centonze (30’st Della Pina), Bartolini, Cintoi, Bechini (39’st Bellucci), Meucci, Islamaj, Di Paola (42’st Gargani), Grassi (39’st Bertoni), Pegollo (9’st Amico). A disp.: Gagliardi, Del Dotto, Della Pina, Bertoni, Pecci, Lazzoni, Amico, Bellucci, Gargani. All.: Bonuccelli

AGLIANESE: Ricco, Meucci, Zanon, Gemmi (40’st Di Biasio), Colombini, Masi (44’st Canali), Michelotto, Tempesti (17’st Chiti), Brega, Artioli, Lombardi (1’st Cicali). A disp.: Morandi, Cesaretti, Chiti, Canali, Lazzeri, Di Blasio, Sgherri, Cicali G., Nieri. All.: Venturi

ARBITRO: Cardella di Torre del Greco (Hader di Ravenna e Rignanese di Rimini)

RETI: 39’pt Pegollo, 29’st Islamaj, 40’st Di Paola

NOTE: Ammoniti Lombardi, Meucci A., Colombini, Masi

Tritium-Ghiviborgo 2-2

TRITIUM: Migliore, De Stefano, De Stefano, Guida, Garcia, Meregalli, Corioni, Talarico, Verde, Gambino, Gobbi. A disp.: Colnaghi, Buono, Legarda Diaz, Scalcinati, Vincenzi, Pezzotta, Orefice, D Agostino . All.: Rossini

GHIVIBORGO: Nucci, Mosti, Baggiani, Grea, Sorbo, Monacizzo, Belluomini, Bongiorni, Sadek, Nottoli, Sall. A disp.: Calu, Lauria, Molinaro, Melandri, Isufaj, Velani, Giulianelli, Campani, Bachini. All.: Vangioni

ARBITRO: Striamo di Salerno (Paradiso e Roperto di Lamezia Terme)

RETI: 8’pt Bongiorni, 14’pt Verde, 28’pt Corioni, 33’pt Sall